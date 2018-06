: Renzi: 'Salvini fa il bullo' - Adnkronos : Renzi: 'Salvini fa il bullo' - fattoquotidiano : Aquarius, Bonino: “Renzi barattò i soccorsi per la flessibilità, Salvini per i voti. La priorità è salvare quei mig… - stebellentani : è impossibile discutere con chi vive nel mondo parallelo in cui i vaccini fanno male, prima di Renzi (2014) tutti i… -

"Quella diè una colossale operazione di successo dal punto di vista mediatico, uno spot, ma in realtà non cambia niente: i porti restano aperti". Così Matteocommenta la linea del governo sui. "Condivisibile la richiesta di più partecipazione europea, ma un milione di like non vale una vita". E invita il premier Conte a portare a Bruxelles una proposta semplice: "stop finanziamenti Ue a chi non accoglie". Sulla vicenda Stadio Roma:"Bonafede venga in Aula e spieghi i suoi rapporti con Lanzalone".(Di domenica 17 giugno 2018)