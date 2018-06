Migranti | Salvini ' Aquarius a Valencia | qualcosa sta cambiando' Papa ' Gesti concreti di

La nave Aquarius e le ONG continueranno a salvare i Migranti (e Salvini non può impedirlo) : La conferma arriva in queste ore, nonostante la polemica con il governo italiano: dopo aver sbarcato i migranti a Valencia, la nave Aquarius della ONG SOS Mediterranèe farà nuovamente rotta verso le coste della Libia e continuerà nella sua attività di search and rescue, per prevenire altre morti in mare. E né Salvini, né Toninelli, possono impedire che ciò avvenga. Per fortuna.Continua a leggere

Migranti - Salvini 'Aquarius a Valencia - qualcosa sta cambiando' : L'arrivo dell'Aquarius a Valencia diventa un caso politico internazionale. Matteo Salvini non si lascia sfuggire l'occasione per cogliere da questo evento un segno - dal suo punto di vista - positivo. "La Aquarius - scrive su Twitter - approda in Spagna. Per la prima volta una nave partita dalla Libia e destinata in Italia attracca in un Paese diverso: segno che qualcosa sta cambiando, non siamo piú gli zerbini d'Europa".--Poi, da Seregno dove ...

Migranti - Salvini : “Italia usata - basta fare gli zerbini. Dopo le ong - fermeremo anche le navi cariche di riso asiatico” : In quindici giorni di governo ha litigato con Parigi, ma anche con Tunisia e Malta, ha avuto tensioni con Germania e Spagna, ed è stato definito fascista dalla ong Lifeline (con parziale smentita). Ma Matteo Salvini tira dritto e anzi vara la linea del protezionismo non solo sull’immigrazione, ma anche sul commercio: “La verità è che abbiamo finito di fare gli zerbini – ha detto in un colloquio al Corriere della Sera ...

A colloquio con Salvini : “Parigi prende 100 Migranti dell’Aquarius? Non basta” : «A me le pacche sulle spalle, le rassicurazioni, le parole non bastano: è ora di passare dalle parole ai fatti e i fatti si vedranno al vertice europeo del 28 giugno. Mi fa piacere che la Francia accolga una parte dei passeggeri Aquarius, ma non basta: Parigi non pensi che, accogliendo 100 migranti, possa lavarsi la coscienza. C’è ancora tanto da f...

Migranti - ecco il piano di Salvini per frenare i flussi dalla Libia : Presto l’incontro del capo del Viminale con il presidente libico Serraj. L’Italia chiederà il rilancio dei rapporti con Tripoli con la ripresa della collaborazione politica, economica e infrastrutturale verso i libici. Offrirà un aumento delle dotazioni navali per il pattugliamento della Guardia costiera civile e militare di Serraj. C’è l’ipotesi di consegna fino a dieci nuove motovedette, finanziate con fondi europei...

GOVERNO & INCHIESTE/ I Migranti proteggono Salvini dai pm (che affossano Di Maio) : Indagini e arresti sono una faccenda grave e se il terremoto giudiziario scuoterà il GOVERNO Conte i grillini potrebbero non reggere. A tutto vantaggio di Salvini e della Lega. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 06:00:00 GMT)ROMA, LO STADIO, LA RAGGI/ Quando l'onestà è solo una scatola vuota, di M. MondoCAOS ROMA/ Stadio, degrado, corruzione: perché una città così bella non può essere "redenta"?, ...

Migranti - Salvini avvisa 2 navi Ong/ “La pacchia è stra-finita” - stretta governo : "alimentano traffico umani" : Migranti, Matteo Salvini su Facebook: “Due Ong sono in arrivo, ma si cerchino altri porti non italiani". Il messaggio sul social network del vice presidente del consiglio(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 23:23:00 GMT)

Migranti - Salvini chiude i porti ad altre 2 navi. Insulti da Ong - il vicepremier : «Pacchia stra-finita - mai più in Italia» : «Mentre la nave della Ong Aquarius naviga verso la Spagna (arrivo previsto domani mattina) altre due navi di Ong con bandiera dell'Olanda (Lifeline e Seefuchs) sono arrivate al largo delle...

Migranti - Salvini : «Altre due navi dalla Libia - non sbarcheranno in Italia». La ong Lifeline : «Fascista» : La ong Lifeline attacca il vicepremier, che ribatte: «A casa nostra comandiamo noi, la pacchia è strafinita». Altri 500 profughi in arrivo. La Cei: «L'Italia non resti sola»

Matteo Salvini continuerà con la linea dura su Migranti e Ong - nonostante Conte e Macron : Se l’interpretazione data dai quotidiani del vertice di ieri tra Macron e Conte è che qualcuno all’Eliseo cerca l’isolamento di Salvini, il leader leghista in persona rilancia e tira diritto sul tema degli immigrati che non dovranno più esserlo. Perché lui, alle navi delle Ong, i porti continuerà a tenerli chiusi e pazienza se qualcuno non ci sta. L’Eliseo alza il tiro Scrive ad esempio La ...

Migranti : Sassoli - su Salvini intervenga Cedu : Roma, 16 giu. (AdnKronos) – Il governo di Salvini chiude i porti italiani ad altre due navi con 188 persone. Fra loro 14 donne, 4 bambini, un neonato. Qui si stanno violando convenzioni internazionali e trattati. La parola alla Corte europea dei diritti dell’uomo”. Così in un tweet il vicepresidente del Parlamento europeo David Sassoli, esponente del Pd. L'articolo Migranti: Sassoli, su Salvini intervenga Cedu sembra essere il ...