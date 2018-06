: +++ULTIM’ORA: IL PAPA HA RAGIONE, LA FAMIGLIA È SOLO UOMO E DONNA E IL SUO DISCORSO, DA LEADER RELIGIOSO, SI APPLIC… - ShooterHatesYou : +++ULTIM’ORA: IL PAPA HA RAGIONE, LA FAMIGLIA È SOLO UOMO E DONNA E IL SUO DISCORSO, DA LEADER RELIGIOSO, SI APPLIC… - andreapezzi : Se va avanti così @matteosalvinimi al prossimo giro prende il 60%. #ong #migranti #famiglia #Papa #MacronConte… - fattoquotidiano : Migranti, Papa Francesco: “Sono persone, non numeri. Bisogna cambiare mentalità, l’altro non è una minaccia” -

"Condividiamo condi solidarietà il cammino deie dei rifugiati". Lo diceFrancesco in un tweet nel quale usa l'hashtag #sharejourney (condividi il cammino) e rilancia la campagna di Caritas che vedrà iniziative a favore die rifugiati in tutto il mondo,a partire da oggi e fino al 24 giugno. E anche all'Angelus Bergoglio ha ricordato la settimana del Rifugiato che cade in un momento così particolare. Poi ha parlato della sua preoccupazione per lo Yemen. stremato dai conflitti.(Di domenica 17 giugno 2018)