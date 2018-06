Migranti | Papa Francesco | ' Servono gesti concreti di solidarietà'

Migranti - Salvini 'Aquarius a Valencia - qualcosa sta cambiando'. Papa 'Gesti concreti di solidarietà' : ROMA - L'arrivo dell' Aquarius a Valencia diventa un caso politico internazionale. Matteo Salvini non si lascia sfuggire l'occasione per cogliere da questo evento un segno - dal suo punto di vista - ...

Migranti - Papa : gesti concreti solidali : 12.36 "Condividiamo con gesti concreti di solidarietà il cammino dei Migranti e dei rifugiati". Lo dice Papa Francesco in un tweet nel quale usa l'hashtag #sharejourney (condividi il cammino) e rilancia la campagna di Caritas che vedrà iniziative a favore di Migranti e rifugiati in tutto il mondo,a partire da oggi e fino al 24 giugno. E anche all'Angelus Bergoglio ha ricordato la settimana del Rifugiato che cade in un momento così particolare. ...

Papa Francesco : non lasciare Migranti in balia delle onde : Roma – Di seguito le parole di Papa Francesco. Le Beatitudini di Gesù nel Vangelo “insegnino a noi e al nostro mondo a non diffidare o lasciare in balia delle onde chi lascia la sua terra affamato di pane e di giustizia. Ci portino a non vivere del superfluo, a spenderci per la promozione di tutti, a chinarci con compassione sui più deboli. Senza la comoda illusione che, dalla ricca tavola di pochi, possa ‘piovere’ ...

Migranti - il Papa : "Non lasciate in balia delle onde chi fugge dalla fame" : Il monito di Papa Francesco arriva mentre la nave Aquarius sta facendo rotta verso Valencia. E, sebbene non nomini mai il nome di Matteo Salvini, che ha vietato alla Ong tedesca di scaricare 629 immigrati clandestini nei nostri porti, sembra quasi il governo italiano (e, più in generale, i governi europei), il destinatario del discorso pronunciato da Bergoglio ai Maestri del Lavoro, ricevuti oggi in Vaticano. "Non lasciate in balia delle onde - ...

Migranti - Papa : sono persone - non numeriI poveri ci fanno paura - minano sicurezze : Francesco al colloquio Santa Sede-Messico sulla migrazione: "E' necessario passare dal considerare l'altro come una minaccia alla nostra comodità allo stimarlo come qualcuno che può arricchire la nostra società".

Migranti - Papa Francesco : “Sono persone - non numeri. Bisogna cambiare mentalità - l’altro non è una minaccia” : “Nella questione della migrazione non sono in gioco solo numeri, bensì persone, con la loro storia, la loro cultura, i loro sentimenti e le loro aspirazioni. Queste persone, che sono nostri fratelli e sorelle, hanno bisogno di una protezione continua, indipendentemente dal loro status migratorio. I loro diritti fondamentali e la loro dignità devono essere protetti e difesi”. Mentre la nave Aquarius con 629 persone a bordo è ancora in ...

Migranti - Papa : sono persone - non numeri : Francesco al colloquio Santa Sede-Messico sulla migrazione: "E' necessario passare dal considerare l'altro come una minaccia alla nostra comodità allo stimarlo come qualcuno che può arricchire la nostra società". Secondo l'ong nel 2017 sono stati 18.300 i minori soli ospitati dal sistema di accoglienza in Italia.

