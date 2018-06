Migranti | Orban | bisogna rimpatriarli

Migranti - Orban plaude Roma : "Finalmente" : 16.40 Plauso alla posizione italiana sul caso della nave Aquarius dal primo ministro ungherese. Per Orban si tratta di"un grande momento che potrebbe davvero portare cambiamenti nella politica europea sulle migrazioni". Orban,che ha accolto la notizia di Roma di non consentire l'attracco all'Aquarius dicendo:"finalmente", ha spiegato è stato "deprimente" ascoltare per anni che le frontiere marittime dell'Europa non possono essere difese.

Migranti - tutti contro tutti in Europa. E l’Italia guarda a Orban : Alla fine la battuta di Jean Asselborn, ministro degli esteri del Lussemburgo, si è rivelata profetica: «Per Pasqua avremo un compromesso sulla riforma di Dublino. Ma non so di quale...

Sui Migranti è scontro con la Tunisia. Salvini : 'No al nuovo trattato di Dublino - con Orban cambieremo l'Ue' : Profondo stupore del governo di Tunisi per le parole pronunciate da Salvini che aveva detto che il paese esporta spesso galeotti. 'Pronto a un incontro' la replica del ministro dell'Interno -

Migranti - cosa rischia chi applaude il Salvini versione Orbán : Un’immagine della barriera anti-Migranti fra Ungheria e Serbia Raggelante come certe volte la politica chiacchierata (o strillata) s’incroci con la miserevole realtà, proponendo all’opinione pubblica due raffigurazioni diverse della società che pensa di conoscere. Visioni che ovviamente, almeno in gran parte, contrastano in modo rumoroso. Per il momento l’incantesimo è al suo massimo splendore, gli elettori festeggiano il governo Lega-5 ...

Migranti - asse Salvini-Orban. Germania : "Riforma di Dublino non ci piace" : Anche Berlino dice 'no' alla proposta di modifica dei regolamenti sul diritto di asilo. Svezia: "Convenzioni da cambiare, ma con le elezioni delle destre in Europa il compromesso è difficile". Il ...

Migranti - Salvini guarda ad Est : "Con Orban cambieremo le regole Ue" : Un asse inatteso, col governo più a destra d'Europa, quello ungherese di Orban. "Ho avuto una telefonata cordiale con il primo ministro ungherese Viktor Orban: lavoreremo per cambiare le regole di questa Unione...

Salvini : con Orban contro le regole Ue. Migranti : «Dalla Tunisia solo galeotti» : Grande soddisfazione per la telefonata del neo ministro dell’Interno con il primo ministro ungherese. Intanto scoppia un caso con la Tunisia sulla frase del leader leghista detta in Sicilia

Elezioni Slovenia - partito anti-Migranti vicino a Orban arriva al 25% : avrà incarico di formare il nuovo governo : Anche in Slovenia le ultime Elezioni hanno sancito l’ascesa delle posizioni nazionaliste e conservatrici. Il partito democratico sloveno (Sds) ha superato il 25% delle preferenze alle politiche anticipate di domenica e il presidente Borut Pahor ha annunciato che conferirà l’incarico di formare il nuovo governo al leader Janez Jansa. “Anche se non sono soddisfatto, deve essere rispettato il risultato elettorale”, ha detto Pahor. ...

Carcere per chi aiuta i Migranti illegali. L'ultima mossa di Orban : Il governo ungherese di Viktor Orban, punto di riferimento del leghista Matteo Salvini, vuole introdurre una nuova specie di reato: quella di aiuto ai migranti irregolari. Il nuovo reato è contenuto in una proposta di legge presentata dal governo in Parlamento. Il dibattito e il voto finale si terranno la settimana prossima. Fa parte del pacchetto anche una modifica della Costituzione in modo che accogliere migranti ricollocati ...