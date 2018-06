Migranti | Msf | Chiudere porti non è soluzione | causa solo sofferenze

Aquarius - i 629 Migranti arrivano al porto di Valencia. Msf : “Governi Ue assenti - la nave andrà avanti” : Dopo nove giorni in mare i 629 migranti che sabato scorso erano a bordo della nave Aquarius hanno raggiunto il porto di Valencia. Il primo gruppo, le 274 persone trasbordate sulla nave Dattilo della Guardia Costiera italiana, hanno già toccato terra. Ora è il momento dei 106 rimasti sulla nave della ong Sos Mediterranee, mentre per ultima attraccherà nave Orione della Marina militare italiana con 249 migranti a bordo. “Fino a che i governi ...

Arrivati a Valencia i Migranti di Aquarius | Msf : Ue assente - ma noi andiamo avanti : Dopo nove giorni in mare approdano finalmente sulla terraferma i 629 migranti che erano a bordo della nave Aquarius, scaglionati in tre gruppi (su tre imbarcazioni diverse). Intanto il ministro dell'Interno rincara la dose: "Dopo le Ong fermeremo le navi con il riso cambogiano"

Migranti - Proactiva : “Dopo accordo con la Libia soccorso in mare non ha regole”. Msf : “Siamo lì perché non c’è l’Europa” : “Dopo l’accordo con la sedicente guardia costiera libica le cose sono cambiate” ed “è cresciuta la violenza”. Messe nel mirino dal ministro dell’Interno Matteo Salvini e accusate dalle frasi del pm di Catania Carmelo Zuccaro, le ong rispondono e indicano nell’accordo stipulato dal precedente titolare del Viminale Marco Minniti l’origine del caos nel Mediterraneo di questo ultimo periodo. “C’è ...

MSF : i Migranti traumatizzati e calpestati nella loro dignità : Roma, , askanews, - Un viaggio lunghissimo, vessazioni fisiche e psicologiche nell'imbuto della Libia: i migranti verso l'Europa rischiano tutto, anche la vita, e arrivano - quando arrivano - come ...

Le immagini di MSF del trasbordo dei Migranti dalla nave Aquarius : Roma, , askanews, - Queste le immagini diffuse da Medici Senza Frontiere del trasferimento il 12 giugno di oltre 500 migranti dalla nave Aquarius, gestita da Sos Méditerranée, su due navi italiane ...

Caso Aquarius - Migranti a Valencia su navi italiane. Msf : prima sbarco a Malta o in Italia : I 629 migranti della nave Aquarius raggiungeranno Valencia a bordo di navi Italiane. È questo il compromesso raggiunto dopo che la Ong Sos Mediterranee aveva fatto presenti i rischi del...

Aquarius - Msf : no a bracci di ferro sulla pelle dei Migranti : Roma, , askanews, - Dietro alla crisi della nave Aquarius di Sos Mediterranée, ferma da oltre 24 ore in mare a 35 miglia circa dalle coste italiane e 27 miglia da Malta - che la Spagna si è offerta di ...

Migranti - Spagna accoglierà l'Aquarius a Valencia - Msf : 'Cibo per un giorno solo' : "Non possiamo guardare dall'altra parte", ha detto Colao al Forum di Nueva Economia, lanciando un appello a collaborare al nuovo governo spagnolo di Pedro Sanchez. 11 giu 14:26 Conte: "In serata ...

Migranti - Spagna accoglierà l'Aquarius a Valencia | Msf : 'Cè cibo per un giorno' : Abbandonare innocenti in mare non può mai considerarsi una strategia politica ma rimane inequivocabilmente una violazione dei diritti umani di cui saremo chiamati a rispondere". E' quanto afferma ...

Migranti - Spagna accoglierà l’Aquarius a Valencia | Msf : “C'è cibo per un giorno” : Migranti, Spagna accoglierà l’Aquarius a Valencia | Msf: “C'è cibo per un giorno” Migranti, Spagna accoglierà l’Aquarius a Valencia | Msf: “C'è cibo per un giorno” Continua a leggere L'articolo Migranti, Spagna accoglierà l’Aquarius a Valencia | Msf: “C'è cibo per un giorno” proviene da NewsGo.

Migranti - Msf : “Politica Stati non sia sopra le vite delle persone” : Migranti, Msf: “Politica Stati non sia sopra le vite delle persone” Migranti, Msf: “Politica Stati non sia sopra le vite delle persone” Continua a leggere L'articolo Migranti, Msf: “Politica Stati non sia sopra le vite delle persone” proviene da NewsGo.

Migranti - Msf : priorità alle vite umane : 21.27 Migranti, Msf: priorità alle vite umane Medici senza frontiere "teme che ancora una volta la politica degli Stati europei sia posta al di sopra delle vite delle persone. La priorità deve essere la sicurezza e il benessere di chi è a bordo". E' quanto scrive Msf, il cui personale si trova ...

Migranti - Msf : priorità alle vite umane : 21.27 Medici senza frontiere "teme che ancora una volta la politica degli Stati europei sia posta al di sopra delle vite delle persone. La priorità deve essere la sicurezza e il benessere di chi è a bordo". E' quanto scrive Msf, il cui personale si trova ...

Migranti - Msf : priorità alle vite umane : 21.27 Medici senza frontiere "teme che ancora una volta la politica degli Stati europei sia posta al di sopra delle vite delle persone. La priorità deve essere la sicurezza e il benessere di chi è a bordo". E' quanto scrive Msf, il cui personale si trova sulla nave Aquarius, dopo aver ricordato che "l'Italia ha chiesto alla Guardia Costiera di Malta di poter far sbarcare" sull'isola "tutte le persone soccorse" e che il ministro Salvini ha ...