Migranti | lo sbarco al Porto di Valencia

La nave Aquarius è arrivata a Valencia : al via lo sbarco dei Migranti. Ad accoglierli 2500 volontari : L'odissea della nave Aquarius, dopo il rifiuto del governo italiano di accoglierla nei propri porti, è giunta al termine: un primo gruppo di profughi a bordo di una imbarcazione della Guardia Costiera è stato accolto da circa 2500 volontari, ed entro la giornata di oggi tutti i 629 migranti potranno toccare terra. "Ringraziavano Dio per essere finalmente arrivati".Continua a leggere

"Da Salvini politiche vomitevoli". Ma anche Macron nega lo sbarco ai Migranti dell'Aquarius : Parigi ha già bloccato i buoni propositi della Corsica. Il presidente del consiglio esecutivo dell'isola francese, Gille Simeoni, infatti, ha dichiarato di essere disponbile ad accogliere la Aquarius durante un'intervista rilasciata a Libération."Di fronte all'urgenza il consiglio esecutivo di Corsica propone a Sos Mediterranee d'accogliere l'Aquarius in un porto corso", ha detto Simeoni. La sua proposta, però, stona con la volontà delle ...

Fedez-Ferragni - sbarco di Migranti sulla spiaggia di Noto scelta per le nozze : Sono sbarcati 53 migranti pachistani e afghani sulla spiaggia di Calamosche, a Noto , nel Siracusano , dove sono arrivati 31 uomini, 8 donne e 14 bambini che si trovavano a bordo di un'imbarcazione ...

Caso Aquarius - Migranti a Valencia su navi italiane. Msf : prima sbarco a Malta o in Italia : I 629 migranti della nave Aquarius raggiungeranno Valencia a bordo di navi Italiane. È questo il compromesso raggiunto dopo che la Ong Sos Mediterranee aveva fatto presenti i rischi del...

Noto - sbarco altri Migranti su spiaggia : 10.54 Sono sbarcati 53 migranti pachistani e afghani sulla spiaggia di Calamosche, a Noto, nel Siracusano,dove sono arrivati 31 uomini, 8 donne e 14 bambini che si trovavano a bordo di un'imbarcazione che dopo aver lasciato a terra i migranti ha ripreso il largo. I 53 sono stati intercettati dalle forze dell'ordine e trasferiti al porto commerciale di Augusta dove per le procedure di identificazione.

Migranti : doppio sbarco a Pozzallo - tra presunti scafisti anche minorenne : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - Tre presunti scafisti sono stati fermati dalla Polizia a Pozzallo dopo il duplice sbarco di sabato scorso, quando nella città del Ragusano sono approdati 228 Migranti, soccorsi nel Canale di Sicilia nell'ambito di due diverse operazioni. Si tratta di un 17enne della Gu

Migranti - sbarco della Sea Watch a Reggio Calabria : i giornalisti obbligati a consegnare alla polizia i file video del salvataggio in mare : ROMA - 'Consegnate il materiale video girato durante il salvataggio in mare dei Migranti o verrà sequestrato'. La richiesta ai giornalisti a bordo della Sea Watch, nave ong sbarcata ieri a Reggio ...

Migranti - lo sbarco nel porto di Reggio Calabria : Nel porto di Reggio Calabria sbarcano i 232 Migranti giunti a bordo della nave "Sea-Watch 3". Si tratta di 17 donne, 28 minori non accompagnati, tra cui un dodicenne già collocato in una struttura ad ...

Reggio Calabria - il primo sbarco di Migranti dell’era Salvini. Responsabile Sea Watch : “Accuse alle Ong infondate” : Il primo sbarco da quando Matteo Salvini è diventato ministro dell’Interno, è avvenuto al porto di Reggio Calabria dove stamattina sono arrivati 232 migranti tra cui molti minori non accompagnati. Sono stati salvati nei giorni scorsi e accompagnati in Italia a bordo della nave dell’Ong Sea Watch. Durante le operazioni di sbarco, la Responsabile Italia dell’organizzazione non governativa, Giorgia Linardi, ha replicato alla frase di Salvini ...

Migranti - doppio sbarco a Pozzallo : 126 su nave Ong tedesca : Migranti, doppio sbarco a Pozzallo: 126 su nave Ong tedesca Migranti, doppio sbarco a Pozzallo: 126 su nave Ong tedesca Continua a leggere L'articolo Migranti, doppio sbarco a Pozzallo: 126 su nave Ong tedesca proviene da NewsGo.

Migranti - PRIMO SBARCO DELL'ERA SALVINI/ Ultime notizie : nave Ong tedesca a Reggio con 232 profughi a bordo : MIGRANTI, PRIMO SBARCO DELL'ERA SALVINI: nave Ong tedesca, battente bandiera olandese, ha attraccato poco fa a Reggio Calabria: 232 persone a bordo, fra cui anche dei minori(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 09:40:00 GMT)

Migranti - primo sbarco per il governo giallo-verde. Salvini polemico con Malta : E' arrivata stamane nel porto di Reggio Calabria la nave "Sea Watch 3" con a bordo 232 Migranti. Fico lunedì visita la tendopoli dove viveva anche Soumayla Sacko