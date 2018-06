Migranti | l’eurodeputata Schlein Possibile contro Salvini | “Metodi vigliacchi Lui

ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 giugno 2018) “La battaglia sulla migrazione si fa sui tavoli dove si sta provando a cambiare il sistema di Dublino, non certo in modo vigliacco sulla pelle deicome ha fatto la Lega”. Al “Forum Internazionale sulla riforma del sistema asilo in Europa” di Bardonecchia,diEllypunta il ditoil partito di Matteoaccusandolo di essere stato assente quando si decidevano le riforme in tema di migrazione. “Bisogna cambiare i sistema – aggiunge Lorenzo Trucco, presidente di Asgi – le frontiere stanno diventando degli spazi dove i diritti deivengono violati sia in mare, come dimostra il caso Aquarius, sia in terra come accade a Ventimiglia e Bardonecchia” L'articolo, l’eurodeputata: “Metodi. Lui assente quando si discutevano le riforme” proviene da Il Fatto ...