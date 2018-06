Migranti | la nave Aquarius è arrivata a Valencia

blogo

(Di domenica 17 giugno 2018) La terraferma è finalmenteper ia bordo dell'. Dopo nove giorni in mare, tra stallo e viaggio verso la Spagna, ladell'Ong SOS MEDITERRANEE èal porto dipoche ore fa insieme alle due navi italiane che l'avevano scortata e che si erano fatti carico di una parte dei 629.La prima ad attraccare è stata laDattilo della Guardia Costiera italiana con a bordo 274 persone. Una volta terminate le procedure di sbarco è stata proprio laad entrare nel porto e far scendere le 106 persone a bordo, mentre laOrione della Marina Militare italiana è entrata per ultima con i 249che stava trasportando.Al molo 1 del porto della città spagnola la Croce Rossa aveva prontamente allestito due grandi tendoni necessari per il primo screening sanitario dei 629e lo smistamento: le persone che hanno bisogno ...