Migranti | la nave Aquarius arrivata Valencia

Migranti - la nave Aquarius entra nel porto di Valencia : 106 a bordo : La nave Aquarius delle Ong Sos Mediterranée e Medici senza frontiere è giunta nel porto di Valencia dopo un'odissea in mare durata nove giorni. A bordo si trovano 106 dei 629 Migranti che erano stati ...

La nave Dattilo arriva a Valencia con i Migranti dell’Acquarius : sbarcate 274 persone dopo 9 giorni in mare : Nelle immagini, l’arrivo della nave Dattilo della Guardia Costiera nel porto di Valencia, all’alba del 17 giugno. A bordo della nave italiana 274 migranti trasbordati dalla nave Acquarius di Medici senza Frontiere fermata per alcuni giorni a largo delle cose siciliane prima di intraprendere il viaggio verso la Spagna in seguito alla decisione del ministro dell’Interno, Matteo Salvini di chiudere i porti italiani ...