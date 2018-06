Migranti | l arrivo della Aquarius a Valencia La Spagna ' Nessun regalo | restano ferme le

A Valencia i 629 Migranti dell' Aquarius. Cibo - tende e medicine per il loro arrivo : Soccorsi sabato scorso nel Mediterrano centrale e al centro di uno scontro diplomatico tra Italia, Malta e Francia. Il primo gruppo composto da 274 persone a bordo della nave Dattilo della Guardia ...

Primo gruppo di Migranti arrivo a Valencia : Dopo nove giorni in mare toccano finalmente terra i 629 migranti che da sabato scorso erano a bordo della nave Aquarius. Il Primo gruppo di loro, 274 persone, è entrato nel porto di Valencia a bordo ...

Migranti - Matteo Salvini su Facebook/ “Due Ong sono in arrivo - ma si cerchino altri porti non italiani" : Migranti, Matteo Salvini su Facebook: “Due Ong sono in arrivo, ma si cerchino altri porti non italiani". Il messaggio sul social network del vice presidente del consiglio(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 11:57:00 GMT)

Salvini : in arrivo altre due navi Migranti cerchino altri porti : Roma, 16 giu. , askanews, 'Mentre la nave della Ong Aquarius naviga verso la Spagna , arrivo previsto domani mattina, altre due navi di Ong con bandiera dell'Olanda , Lifeline e Seefuchs, sono ...

Migranti - Aquarius verso Valencia. Arrivo previsto per domenica mattina : Teleborsa, - Dopo tre giorni di viaggio e i ritardi legati alle cattive condizioni meteo marine, l'Aquarius ha superato la Sardegna. La nave procede la sua navigazione verso la Spagna : prua diretta ...

L’incontro Conte-Macron si farà : “Gestione unitaria dell’arrivo dei Migranti” : Una telefonata nella notte tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte pare aver riportato il sereno nei rapporti tra Francia e Italia, che domani si vedranno per un pranzo. Notizia confermata dall’Eliseo. Nel menù, ovviamente, la gestione del flusso di migranti dal Nord Africa. In una nota Palazzo Chigi...

Catania - in arrivo la "Diciotti" con oltre 900 Migranti : È diretta verso Catania, dove arriverà entro martedì sera, la nave Diciotti della Guardia Costiera con a bordo oltre 900 migranti e due cadaveri recuperati in sette diversi...

Come le Ong favoriscono l'arrivo di Migranti in Italia dalla Libia : Alcune Organizzazioni non governative continuano a beffarci. Talvolta i trafficanti, che si spacciano per parenti dei clandestini, attivano il recupero dei gommoni chiamando la centrale operativa di ...

"Taranto pronta ad accogliere Aquarius" - il sindaco Melucci apre all'arrivo dei 600 Migranti : "Il porto di Taranto è pronto ad abbracciare ogni vita in pericolo, senza se e senza ma", dice l'amministritore di centrosinistra che replica l'iniziativa già...

Altri 300 Migranti in arrivo in Italia. Salvini : “Non resterò a guardare un’altra estate di sbarchi” : Ci sarebbero Altri 300 migranti in arrivo in Italia, secondo quanto previsto dal Mrcc di Roma. In tutto, nel corso della prima settimana di Salvini da Ministro dell'Interno, il bilancio dei migranti approdati in Italia potrebbe toccare le 800 unità. "Se qualcuno pensa che si ripeterà un'estate con sbarchi, sbarchi e sbarchi senza muovere un dito, non è quello che farò come ministro. Non starò a guardare", ha commentato il neo-capo del ...