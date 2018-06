Migranti | in Niger lo straniero è ancora un dio

ilfattoquotidiano

: Un nuovo e poco noto effetto dell'irrigidimento contro l'immigrazione irregolare in Europa e Nord Africa: migliaia… - UNICEF_Italia : Un nuovo e poco noto effetto dell'irrigidimento contro l'immigrazione irregolare in Europa e Nord Africa: migliaia… - donatellafulvia : RT @MrsMistofelees: @insensibbile @RogerHalsted @valteroma Mah! Dalle mie parti i migranti Niger girano con i machete e li usano pure riemp… - cmusciarelli : Sempre più bambini migranti espulsi verso il Niger. L'Unicef: colpa dell'inasprimento delle frontie… -

(Di domenica 17 giugno 2018) “Mon étranger c’est mon Dieu” (“Il mioè il mio Dio”). Lo affermava come un’evidenza unino non pentito e la tradizione del suo popolo lo raccomanda senza ambiguità: Dio è unooppure loè lui stesso un dio. Non sapevano della via della seta cinese o delle vicende dell’Aquarius sulla via della Spagna. Seduto come un patriarca su una sedia di ferro il vecchio Lawali non aveva dubbi in proposito. Lo, il suo, è il suo Dio. Un’ovvietà per la quale non c’è bisogno di spiegazione. Chissà che cosa si nasconde dietro uno. Un messia, un razziatore oppure un campione di calcio. Desta timore e ammirazione, proprio come un dio preso alla sprovvista e senza documenti. Unodivino che potrebbe piantare in asso il cielo da un momento all’altro e poi sparire nel mare o nella sabbia del deserto. Proprio dove ...