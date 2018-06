Migranti | De Magistris a Raggi | apri il porto di Ostia

Migranti - Salvini chiude i porti | Malta : "Leggi violate" |De Magistris : "La nave a Napoli" : Dopo il no di Salvini a unapprodo italiano, la questione dei 629 profughi della nave è stata al centro del vertice digoverno a Palazzo Chigi. Il premier Conte ha chiamato il collegamaltese Muscat, che "non ha assicurato il soccorso umanitario".Il governo ha disposto l'invio di due motovedette con a bordodei medici

Migranti - Salvini chiude i porti | Malta : "Non spetta a noi" |De Magistris : "La nave a Napoli" : Il ministro dell'Interno ha scritto una lettera a Malta indicando il porto della Valletta come quello più sicuro per far approdare l'imbarcazione con 629 Migranti a bordo: "Non possono sempre dire no a qualsiasi richiesta d'intervento", ha detto il ministro