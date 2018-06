Migranti | Aquarius sbarca a Valencia | fine dell’odissea Domani Conte incontra Merkel

Migranti - l arrivo della Aquarius a Valencia. La Spagna 'Nessun regalo - restano ferme le regole d asilo' : VALENCIA - Infine, è arrivata, in una mattinata splendente e ancora piena di bei sogni. La Aquarius, con i suoi 630 Migranti raccolti in mare ormai dieci giorni fa, ha attraccato nel porto di Valencia ...

A colloquio con Salvini : “Parigi prende 100 Migranti dell’Aquarius? Non basta” : «A me le pacche sulle spalle, le rassicurazioni, le parole non bastano: è ora di passare dalle parole ai fatti e i fatti si vedranno al vertice europeo del 28 giugno. Mi fa piacere che la Francia accolga una parte dei passeggeri Aquarius, ma non basta: Parigi non pensi che, accogliendo 100 migranti, possa lavarsi la coscienza. C’è ancora tanto da f...

Aquarius - i 629 Migranti arrivano al porto di Valencia. Msf : “Governi Ue assenti - la nave andrà avanti” : Dopo nove giorni in mare i 629 migranti che sabato scorso erano a bordo della nave Aquarius hanno raggiunto il porto di Valencia. Il primo gruppo, le 274 persone trasbordate sulla nave Dattilo della Guardia Costiera italiana, hanno già toccato terra. Ora è il momento dei 106 rimasti sulla nave della ong Sos Mediterranee, mentre per ultima attraccherà nave Orione della Marina militare italiana con 249 migranti a bordo. “Fino a che i governi ...

La nave Aquarius è arrivata a Valencia : al via lo sbarco dei Migranti. Ad accoglierli 2500 volontari : La nave Aquarius è arrivata a Valencia: al via lo sbarco dei migranti. Ad accoglierli 2500 volontari L’odissea della nave Aquarius, dopo il rifiuto del governo italiano di accoglierla nei propri porti, è giunta al termine: un primo gruppo di profughi a bordo di una imbarcazione della Guardia Costiera è stato accolto da circa 2500 […] L'articolo La nave Aquarius è arrivata a Valencia: al via lo sbarco dei migranti. Ad accoglierli 2500 ...

