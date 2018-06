Migranti | Aquarius arriva a Valencia tra applausi e canti

Migranti - Salvini 'Aquarius a Valencia - qualcosa sta cambiando'. Papa 'Gesti concreti di solidarietà' : ROMA - L'arrivo dell' Aquarius a Valencia diventa un caso politico internazionale. Matteo Salvini non si lascia sfuggire l'occasione per cogliere da questo evento un segno - dal suo punto di vista - ...

La nave Aquarius e le ONG continueranno a salvare i Migranti (e Salvini non può impedirlo) : La conferma arriva in queste ore, nonostante la polemica con il governo italiano: dopo aver sbarcato i migranti a Valencia, la nave Aquarius della ONG SOS Mediterranèe farà nuovamente rotta verso le coste della Libia e continuerà nella sua attività di search and rescue, per prevenire altre morti in mare. E né Salvini, né Toninelli, possono impedire che ciò avvenga. Per fortuna.Continua a leggere

Migranti - Salvini 'Aquarius a Valencia - qualcosa sta cambiando' : L'arrivo dell'Aquarius a Valencia diventa un caso politico internazionale. Matteo Salvini non si lascia sfuggire l'occasione per cogliere da questo evento un segno - dal suo punto di vista - positivo. "La Aquarius - scrive su Twitter - approda in Spagna. Per la prima volta una nave partita dalla Libia e destinata in Italia attracca in un Paese diverso: segno che qualcosa sta cambiando, non siamo piú gli zerbini d'Europa".--Poi, da Seregno dove ...

A Valencia i 629 Migranti dell'Aquarius. Cibo - tende e medicine per il loro arrivo : Soccorsi sabato scorso nel Mediterraneo centrale e al centro di uno scontro diplomatico tra Italia, Malta e Francia. Il primo gruppo composto da 274 persone a bordo della nave Dattilo della Guardia ...

Migranti - Aquarius sbarca a Valencia - fine dell’odissea. Domani Conte incontra Merkel : Dopo nove giorni in mare toccano finalmente terra i 629 Migranti che da sabato scorso erano a bordo della nave Aquarius. L'ingresso dell’imbarcazione e delle due navi della Guardia costiera e della Marina italiane a sostegno (Dattilo e Orione) è scaglionato di tre ore: una scelta fatta per permettere la migliore assistenza possibile a tutti i Migranti dopo giorni in mare. E Domani il premier Conte incontra a Berlino la cancelliera Merkel ...

Migranti - l arrivo della Aquarius a Valencia. La Spagna 'Nessun regalo - restano ferme le regole d asilo' : VALENCIA - Infine, è arrivata, in una mattinata splendente e ancora piena di bei sogni. La Aquarius, con i suoi 630 Migranti raccolti in mare ormai dieci giorni fa, ha attraccato nel porto di Valencia ...

Arrivati a Valencia i Migranti di Aquarius | Msf : Ue assente - ma noi andiamo avanti : Dopo nove giorni in mare approdano finalmente sulla terraferma i 629 migranti che erano a bordo della nave Aquarius, scaglionati in tre gruppi (su tre imbarcazioni diverse). Intanto il ministro dell'Interno rincara la dose: "Dopo le Ong fermeremo le navi con il riso cambogiano"

Aquarius arrivata nel porto di Valencia/ Spagna divisa su accoglienza Migranti : MSF attacca Governi Ue : Aquarius arrivata a Valencia, per 629 migranti, finisce l’odissea in mare: ad accoglierli, 2.300 persone. E' approdata nelle scorse ore in Spagna l'imbarcazione carica di profughi(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 10:55:00 GMT)

A colloquio con Salvini : “Parigi prende 100 Migranti dell’Aquarius? Non basta” : «A me le pacche sulle spalle, le rassicurazioni, le parole non bastano: è ora di passare dalle parole ai fatti e i fatti si vedranno al vertice europeo del 28 giugno. Mi fa piacere che la Francia accolga una parte dei passeggeri Aquarius, ma non basta: Parigi non pensi che, accogliendo 100 migranti, possa lavarsi la coscienza. C’è ancora tanto da f...

