Meteo | inizio di settimana all’insegna del caldo rovente Poi arrivano grandine e

Previsioni Meteo Mondiali 2018 : pioggia e tempeste potrebbero tornare in Russia all’inizio della prossima settimana : Mentre il bel tempo dovrebbe prevalere in questo weekend, all’inizio della prossima settimana rovesci e temporali potrebbero ri tornare a colpire alcune delle località russe che ospitano i Mondiali di calcio 2018 . Durante le partite che si giocheranno lunedì 18 e martedì 19 giugno presso 6 località diverse della Russia , giocatori e spettatori potrebbero fare i conti con la pioggia in metà delle località interessate. Qui potrete trovare gironi, ...

Previsioni Meteo Estate 2018 : caldo sull’Europa sudoccidentale - inizio stagione più fresco a nord-ovest : Il Regno Unito si sta godendo alte temperature in questo mese di maggio che, però, non sono destinate a durare molto. Le Previsioni per questo weekend di vacanza sullo stato sono buone, con le temperature che dovrebbero raggiungere i 25°C in alcuni momenti. Si prevedono temperature di oltre 20°C in molti posti, mentre la media di maggio è solitamente di 17°C. Londra dovrebbe raggiungere i 25°C. Ma i Meteorologi non hanno buone notizie per quanto ...