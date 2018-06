Meteo | caldo in aumento e temporali di calore al pomeriggio | le previsioni per la

Previsioni Meteo - l'esperto : "L'anticiclone delle Azzorre batterà il caldo africano" : Il meteo rologo Lombroso: ma non tornano le estati miti degli anni '80 Previsioni meteo , arriva l'Anticiclone delle Azzorre . Sole e caldo , ma non dovunque,

Meteo : temporali anche nel weekend - poi arriverà il caldo afoso : Nel weekend il tempo inizierà a migliorare in alcune zone, in altre i protagonisti saranno ancora i temporali . In particolare l’anticiclone delle Azzorre tenderà ad abbracciare le regioni settentrionali, la Sardegna e la Toscana, ma si dimenticherà del resto del Centro-Sud dove continuerà ad agire indisturbato un piccolo ciclone mediterraneo.Continua a leggere

Meteo - l'estate sta per "mettere il turbo" : quando scoppia il grande caldo : La primavera più piovosa degli ultimi anni ha (finalmente) i giorni contati. Ormai è conto alla rovescia per il grande caldo estivo. Gà nel weekend più sole e meno temporali, ma...

Meteo - nel weekend stop ai temporali : si torna al caldo estivo : Dopo un venerdì ancora all'insegna di temporali e maltempo diffuso su tutto il centro nord, da sabato situazione Meteo in deciso miglioramento su tutte le regioni d'Italia mentre da domenica clima da mese di luglio con picchi oltre i 30 gradi in molte regioni.Continua a leggere

Meteo Belluno - Arpa Veneto : “Maggio 2018 è stato più caldo e più piovoso del normale” : “Questo mese è risultato più caldo e più piovoso /instabile del normale.” : lo ha rilevato Arpa Veneto in riferimento al mese di maggio 2018 e relativamente alla provincia di Belluno . “L’ultimo mese della primavera Meteo rologica risulta normalmente il più instabile dell’anno, assieme a giugno, ma questa volta l’instabilità è stata protagonista assoluta, tanto che mediamente in provincia si sono avute ben 26 giornate instabili ...

Meteo - da domenica in arrivo il "super caldo" dall'Africa : le previsioni : Il caldo vero e proprio non si farà attendere ancora a lungo, nonostane una certa insabilità persistente. “Conferme per una prima parte di Giugno con un Meteo piuttosto capriccioso per via di un...