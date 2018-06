ilmattino

: Mestre plana oltre la siepe col Suv e parcheggia sopra due auto - #Mestre #plana #oltre #siepe - zazoomblog : Mestre plana oltre la siepe col Suv e parcheggia sopra due auto - #Mestre #plana #oltre #siepe - rebeccalandi88 : Mestre, plana oltre la siepe col Suv e parcheggia sopra due auto - Gazzettino : Plana oltre la siepe col #Suv e parcheggia sopra due auto #Mestre -

(Di domenica 17 giugno 2018)- Domenica mattina, poco prima delle ore 11, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Asseggiano nella città metropolitana di Venezia al parcheggio Green garden per un suv finitoaltre ...