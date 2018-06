Messico | talento e magia come un riff di Santana! La Germania si inchina | tripudio

sportfair

(Di domenica 17 giugno 2018) La prima grande sorpresa del Mondiale di Russia 2018 arriva dal Girone F: ilbatte laper 1-0 grazie al gol di Lozano Domenica pomeriggio, ma niente siesta. I Mondiali di Russia 2018 continuano senza sosta e regalano, finalmente, il primo risultato in grado di ribaltare il pronostico. Ilbatte 1-0, grazie alla rete delHerving Lozano, la quotatissima, Campione del Mondo in carica. Un risultato inaspettato, la straordinariadi Neur, Ozil e Muller è andata incontro ad un netto ko, sottovalutando ildel ‘piccolo’che può contare su calciatori del calibro di Vela (ex Real Sociedad), Herrera (Porto), Hernandez (West Ham) e Lozano (PSV). Proprio di quest’ultimo il gol che ha fatto impazzire quasi 127 milioni di persone, dalla metropoli di Città delalle spiagge dello Yucatan, capace di mettere da parte per un po’ i ...