Messico - talento e magia come un riff di Santana! La Germania si inchina : tripudio Tricolor per un’impresa storica : La prima grande sorpresa del Mondiale di Russia 2018 arriva dal Girone F: il Messico batte la Germania per 1-0 grazie al gol di Lozano Domenica pomeriggio, ma niente siesta. I Mondiali di Russia 2018 continuano senza sosta e regalano, finalmente, il primo risultato in grado di ribaltare il pronostico. Il Messico batte 1-0, grazie alla rete del talento Herving Lozano, la quotatissima Germania, Campione del Mondo in carica. Un risultato ...