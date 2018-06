Melania Trump odia vedere bimbi divisi da genitori migranti in Usa

Chi è davvero Melania Trump? : È probabilmente il personaggio più misterioso mai entrato alla Casa Bianca, l’unico in grado di attirare sul suo conto narrative opposte: per i liberal, Melania Trump è prigioniera di un marito sessista e psicopatico che manda messaggi in codice per essere salvata (per questa versione c’è addirittura un hashtag: #freeMelania); per il popolo di Fox News, è una brava moglie devota alla famiglia. Di sicuro – dice Elizabeth Mehren, esperta di First ...

Usa - Melania Trump ricompare in pubblico dopo 26 giorni : Usa, Melania Trump ricompare in pubblico dopo 26 giorni Usa, Melania Trump ricompare in pubblico dopo 26 giorni Continua a leggere L'articolo Usa, Melania Trump ricompare in pubblico dopo 26 giorni proviene da NewsGo.

Usa - Melania Trump ricompare in pubblico dopo 26 giorni : La first lady degli Stati Uniti Melania Trump è ricomparsa davanti ai media per la prima volta in 26 giorni. Insieme con il presidente, Melania ha visitato il quartier generale della Fema , Federal ...

Trump - 'Melania sta benissimo' : WASHINGTON, 6 GIU - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rassicura: "Melania sta benissimo" e va all'attacco dei media che si sono fatti domande sulla prolungata assenza della first lady dalla ...

L’ira di Donald Trump : «Su Melania solo falsità - sta benissimo» : Donald Trump sbotta (di nuovo) via Twitter. Il 45esimo presidente americano ce l’ha con tutte le «dicerie» che hanno avuto al centro la moglie, Melania Trump, in queste ultime settimane lontano dai riflettori. La first lady, infatti, è scomparsa dai radar per 24 (lunghissimi) giorni, dopo un intervento per un problema subito definito benigno ai reni. Melania sarebbe stata in ospedale cinque giorni e poi, di lei, non si è saputo più nulla. ...

Melania pressò Trump per vice 'pulito' : ANSA, - NEW YORK, 6 GIU - Un vicepresidente americano ''pulito'', senza storie clandestine o una situazione finanziaria complicata: insomma un vice senza drammi. E' il suggerimento elargito da Melania ...

Riappare Melania Trump - 24 giorni dopo. Ma i rumor non si placano : Melania Trump è tornata. La moglie del presidente americano ha presenziato a un evento ufficiale alla Casa Bianca, organizzato per onorare le famiglie dei soldati caduti in guerra. Una cerimonia privata, ma la reporter Jena Greene ha testimoniato con un video il ritorno in pubblico della first lady dopo oltre tre settimane, per l’esattezza 24 giorni: era infatti il 10 maggio l’ultima volta che Melania era apparsa davanti alle telecamere, quando ...

Melania Trump torna in pubblico - tre settimane dopo l'intervento ai reni : La first lady Melania Trump torna in pubblico, dopo tre settimane lontana dai riflettori in seguito ad un intervento ai reni. Ha partecipato con il presidente Donald Trump ad un evento alla Casa Bianca per rendere omaggio alle "Gold Star Families", le famiglie dei militari caduti in combattimento.I video e le foto pubblicate sui social medie mostrano la first lady con un abito nero senza maniche. Melania non appariva in pubblico dallo scorso 10 ...

Melania Trump è tornata in pubblico. Ma resta il mistero su dove sia stata : Le assenze ingiustificate e i prossimi appuntamenti Nei giorni scorsi Melania non ha presenziato la Giornata di Fitness e Sport della Casa Bianca, uno degli eventi più cari all'ex first lady Michelle ...

Usa - il ritorno di Melania Trump : la first lady riabbraccia la Nazione dopo 25 giorni : NEW YORK - Di nuovo Melania. Di nuovo in pubblico, di nuovo al centro della scena, di nuovo lei. La first lady, reduce da un digiuno di telecamere lungo oramai 25 giorni, è ufficialmente...

Melania Trump è scomparsa - dopo l'intervento a un rene : «Nessuno l'ha vista». E spuntano teorie cospirative : ... mentre si rincorrono teorie cospirative di tutti i tipi sui media americani, rimbalza da una parte all'altra del mondo a ormai oltre 20 giorni dall'ultima apparizione pubblica della 48enne moglie ...

Che fine ha fatto Melania Trump? La first lady è sparita : Missing Melania. Che fine ha fatto la first lady statunitense? La domanda, mentre si rincorrono teorie cospirative di tutti i tipi sui media americani, rimbalza da una parte...

Il tweet di Melania Trump che avete visto girare in questi giorni è falso : No, non ha ha scritto alcun messaggio in cui le prime lettere di ogni frase formano la parola "HELP" The post Il tweet di Melania Trump che avete visto girare in questi giorni è falso appeared first on Il Post.

Che fine ha fatto Melania Trump? : Le assenze ingiustificate Mercoledì Melania non ha presenziato la Giornata di Fitness e Sport della Casa Bianca, uno degli eventi più cari all'ex first lady Michelle Obama. Al suo posto è arrivata ...