Matteo Salvini | la risposta definitiva agli insulti di Matteo Renzi | ' Io bullo? Non gli

RENZI CONTRO SALVINI : “AQUARIUS? FA IL BULLO CON MIGRANTI/ Attacca la Sinistra : “sbagliate Matteo” : RENZI CONTRO SALVINI: “Fa il BULLO con i MIGRANTI. Non lascio morire la gente in mare, una vita umana vale più di un milione di like, piuttosto perdo voti”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 18:55:00 GMT)

Far saltare il governo in autunno Poi voto anticipato a marzo Matteo Salvini ha un piano B? : Matteo Salvini, come un leone nella savana, fiuta l’aria e prepara il prossimo attacco per conquistare sempre più territorio. Le prime mosse sono andate meglio del previsto e ora che ha posto al centro del dibattito europeo il fronte dell’immigrazione, tra l’altro ridicolizzando Macron Segui su affaritaliani.it

Sondaggi elettorali : la Lega di Matteo Salvini vicina al sorpasso sul Movimento 5 Stelle : Clamorosi i dati che arrivano dai Sondaggi elettorali: la Lega di Matteo Salvini vola oltre il 27% dei consensi e ormai è a un passo dal Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio, in calo di altri due punti percentuali. Stabile, ma lontanissimo, il Partito Democratico. A sinistra resta un vuoto enorme.Continua a leggere

Matteo Renzi : "Caro Salvini - un milione di like non vale una vita umana" : "Matteo Salvini ha fatto il bullo con 629 migranti". A dirlo Matteo Renzi, ospite di Mezzora in più su RaiTre, a proposito del caso Aquarius. "È una colossale operazione di successo dal punto di vista mediatico, si è comportato come un bravissimo regista che ha fatto un'azione, uno spot, per le sue idee, ma non cambia assolutamente nulla".L'ex premier continua: "I porti sono aperti, il problema in Europa resta, anzi siamo ...

Antonio Noto - il sondaggio che spedisce Matteo Salvini in paradiso : il 57% degli italiani è favorevole alla sua linea : A dare un'altra spintarella a Matteo Salvini verso il 'paradiso' politico ci pensa il sondaggista Antonio Noto , che su Il Giorno pubblica un'ultima, pesantissima, rilevazione. Si parla della linea ...

Matteo Salvini : "La verità è che abbiamo finito di fare gli zerbini" : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini non perde occasione per ribadire un concetto che ormai è chiaro a tutti: non vuole i migranti in Italia e non fa che sottolinearlo in qualsiasi momento. Oggi è la volta del Corriere Della Sera a dar voce agli sfoghi del vicepremier leghista:La verità è che abbiamo finito di fare gli zerbini. Prima ci usavano, neppure c’era bisogno di parlarci, con l’Italia: ci davano per scontati. Ora, che la musica sia ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio mettono Enrico Mentana alla guida del Tg1 : Luigi Di Maio e Matteo Salvini lavora al riassetto del servizio pubblico televisivo. Il leghista è giù annunciato che “i

Matteo Salvini continuerà con la linea dura su migranti e Ong - nonostante Conte e Macron : Se l’interpretazione data dai quotidiani del vertice di ieri tra Macron e Conte è che qualcuno all’Eliseo cerca l’isolamento di Salvini, il leader leghista in persona rilancia e tira diritto sul tema degli immigrati che non dovranno più esserlo. Perché lui, alle navi delle Ong, i porti continuerà a tenerli chiusi e pazienza se qualcuno non ci sta. L’Eliseo alza il tiro Scrive ad esempio La ...

Matteo Salvini pubblica la foto di un membro dell'equipaggio della Ong che gli dà del fascista : 'Rassicurante' : Matteo Salvini colpisce ancora. Il ministro dell'Interno infatti ha postato su Twitter una fotografia di Soeren Moje , imbarcato sulla nave della ong tedesca Lifeline, il quale lo ha apostrofato come '...

Matteo Salvini sarà a Pisa il 22 giugno alla cena sui lungarni : Pisa, 16 giugno 2018 - il prossimo 22 giugno il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno Matteo Salvini sarà ospite a Pisa della cena sul Ponte di Mezzo, sui lungarni. L'evento fa parte ...