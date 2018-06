Matteo Salvini e Luigi Di Maio mettono Enrico Mentana alla guida del Tg1

Matteo Salvini continuerà con la linea dura su migranti e Ong - nonostante Conte e Macron : Se l’interpretazione data dai quotidiani del vertice di ieri tra Macron e Conte è che qualcuno all’Eliseo cerca l’isolamento di Salvini, il leader leghista in persona rilancia e tira diritto sul tema degli immigrati che non dovranno più esserlo. Perché lui, alle navi delle Ong, i porti continuerà a tenerli chiusi e pazienza se qualcuno non ci sta. L’Eliseo alza il tiro Scrive ad esempio La ...

Matteo Salvini pubblica la foto di un membro dell'equipaggio della Ong che gli dà del fascista : 'Rassicurante' : Matteo Salvini colpisce ancora. Il ministro dell'Interno infatti ha postato su Twitter una fotografia di Soeren Moje , imbarcato sulla nave della ong tedesca Lifeline, il quale lo ha apostrofato come '...

Matteo Salvini sarà a Pisa il 22 giugno alla cena sui lungarni : Pisa, 16 giugno 2018 - il prossimo 22 giugno il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno Matteo Salvini sarà ospite a Pisa della cena sul Ponte di Mezzo, sui lungarni. L'evento fa parte ...

“Fascista - vergogna”. Bordate in rete contro Matteo Salvini : L’annuncio del ministro dell’Interno Matteo Salvini di chiudere i porti italiani a due Ong, la Lifeline e la Seefuchs, ha già scatenato polemiche a non finire sui social, gli stessi che negli scorsi giorni si erano infiammati di fronte al caso Aquarius. Stavolta le accuse sono state mosse da una delle organizzazioni interessate, che senza troppi giri di parole si è scagliata in rete contro il leader leghista. Lifeline ha ...

La Ong Lifeline a Matteo Salvini : “Quando i fascisti ci fanno pubblicità”. Lui : “Mai più in Italia” : Polemica tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e la Ong Lifeline. Dopo che Salvini ha annunciato che la nave non approderà nei porti italiani, la Ong tedesca replica, in un tweet poi rimosso: "Quando i fascisti ci fanno pubblicità...". Il ministro dell'Interno risponde: "Non toccheranno mai più terra in Italia".Continua a leggere

Gianfranco Ravasi : "I toni di Matteo Salvini? Tutti dobbiamo purificare il nostro modo di comunicare" : "Penso che noi Tutti dobbiamo avere una sorta di purificazione della nostra grammatica comunicativa". A dirlo è il presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, Gianfranco Ravasi, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sui toni utilizzati da Matteo Salvini a proposito dei migranti."Uno dei problemi fondamentali di tutta la civiltà contemporanea - spiega il cardinale da Bologna a margine della cerimonia di conferimento ...

Sondaggio Nando Pagnoncelli - Matteo Salvini trionfa anche nel Partito democratico : porti chiusi - orgoglio nazionale : La linea dura del ministro dell'Interno Matteo Salvini sulla chiusura dei porti per fermare gli sbarchi di clandestini a bordo della navi Ong ha trovato un sostegno da parte degli italiani ben più ...

Migranti - Matteo Salvini su Facebook/ “Due Ong sono in arrivo - ma si cerchino altri porti non italiani" : Migranti, Matteo Salvini su Facebook: “Due Ong sono in arrivo, ma si cerchino altri porti non italiani". Il messaggio sul social network del vice presidente del consiglio(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 11:57:00 GMT)

Matteo Salvini - l'avvertimento alle Ong dirette in Italia : 'Si cerchino altri porti' : Risolta la crisi con la nave Aquarius, il ministro dell'Interno Matteo Salvini passa a un nuovo contrattacco contro le Ong che continuano a trasportare naufraghi dalle coste libiche verso i porti ...

Matteo Salvini chiude i porti italiani alle Ong Lifeline e Seefuchs : “Cerchino altri approdi” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini annuncia la chiusura dei porti italiani per altre due Ong: Lifeline e Seefuchs, entrambe battenti bandiera olandese. "Altre due Ong sono arrivate al largo della Libia, dovranno cercarsi altri porti (non italiani) dove dirigersi", afferma il titolare del Viminale.Continua a leggere

Stadio Roma - Luigi Di Maio : “Solo un grande equivoco”/ Matteo Salvini gli fa eco : “Non sono preoccupato” : Stadio Roma, Luigi Di Maio: “Solo un grande equivoco”, Matteo Salvini gli fa eco: “Non sono preoccupato”. I due vice presidenti del consiglio escono allo scoperto(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 08:40:00 GMT)

Aquarius - Matteo Salvini : 'Renzi dovrebbe vergognarsi per averci fatto invadere dai presunti profughi' : Botta e risposta al veleno tra Matteo Salvini e l'ex premier Matteo Renzi che ha detto di vergognarsi per le sue parole sugli immigrati. Ma il ministro dell'Interno lo mette subito al suo posto con un ...

Emmanuel Macron contro Matteo Salvini. Prima lo smentisce sui migranti e poi : “Io tratto con i capi di governo - non con i ministri” : Emmanuel Macron contro Matteo Salvini. Prima lo smentisce sui migranti e poi: “Io tratto con i capi di governo, non con i ministri” Il presidente francese Emmanuel Macron non ha risparmiato frecciate al ministro degli Interni Matteo Salvini in relazione alla questione migranti, smentendo una serie di affermazioni del capo del Viminale e criticando l’asse […] L'articolo Emmanuel Macron contro Matteo Salvini. Prima lo smentisce sui ...

Emmanuel Macron contro Matteo Salvini. Prima lo smentisce sui migranti e poi : “Io tratto con i capi di governo - non con i ministri” : Il presidente francese Emmanuel Macron non ha risparmiato frecciate al ministro degli Interni Matteo Salvini in relazione alla questione migranti, smentendo una serie di affermazioni del capo del Viminale e criticando l'asse Austria-Germania-Italia da lui invocato: "Ogni Paese ha capi di Stato e di governo, gli accordi si fanno a quel livello".Continua a leggere