Marta Pasqualato fa chiarezza sul suo rapporto con Nicolò Ferrari

Nicolò Ferrari e Marta Pasqualato stanno insieme? Ora parla lei : Nelle ultime settimane si era parlato di un avvicinamento tra Nicolò Ferrari e Marta Pasqualato. Entrambi non scelti al trono...

Uomini&Donne : Marta Pasqualato e Niccolò Ferrari si frequentano : Il programma pomeridiano Uomini&Donne si è concluso nel migliore dei modi per i quattro giovani tronisti. Al momento della scelta hanno ricevuto tutti una risposta positiva dai rispettivi corteggiatori. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, dopo la bufera mediatica scatenata da Stefano Gugliemini, stanno vivendo serenamente la loro storia d'amore. Purtroppo le cose sono andate diversamente per Nicolò Brigante e Virginia Stablum, dato che ...

Nicolò Ferrari e Marta Pasqualato si sono fidanzati : la conferma arriva sui social : La stagione 2017-2018 di Uomini e Donne si è da poco conclusa. Tutti i tronisti hanno fatto la loro scelta. Ma a rompere gli schemi della longeva trasmissione di Maria De Filippi arrivano Nicolò Ferrari e Marta...

Uomini e Donne : Marta Pasqualato rompe il silenzio su Nicolò e Virginia : Marta Pasqualato di Uomini e Donne dice la sua su Nicolò Brigante e Virginia Qualche giorno fa Nicolò Brigante e Virginia Stablum si sono detti definitivamente addio. Una news, che ha lasciato tutti di stucco perchè i due si sono messi insieme giusto un mese fa. Tuttavia Nicolò Brigante ha dichiarato, che frequentando Virginia al di fuori del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, si è accorto di non essere innamorato. Per tale ...

Nicolò Ferrari : "Marta Pasqualato? La nostra frequentazione è qualche cosa di più di un’amicizia" : Nicolò Ferrari, dopo il rifiuto ricevuto da Nilufar Addati, ha voluto voltare pagina conoscendo meglio Marta Pasqualato, protagonista di questa stagione di Uomini e Donne. L'ex corteggiatore ha raccontato al magazine ufficiale della trasmissione di Canale 5, come è nato questo feeling: Ci siamo conosciuti in una discoteca di Milano e abbiamo iniziato a chiacchierare. Tra di noi, prima di allora, non c’era molta confidenza. Mi è sempre ...

Uomini e Donne - Nicolò Brigante : "Marta Pasqualato tronista? Contento - capirebbe quanto è difficile" : Sono passate poche settimane dalla scelta ma Nicolò Brigante, ex Uomini e Donne, è convinto di aver preso la decisione giusta, uscendo dal programma, assieme a Virginia Stablum come confessato, pochi giorni, al settimanale Mio: Da quando siamo andati via dalla villa al momento della scelta sono passati dei giorni. Io ero indeciso dopo la villa, ma alla fine ho seguito il cuore. L'ex tronista sarebbe anche felice se l'altra pretendente al suo ...

Uomini e Donne news : Nicolò e Virginia attaccano Marta Pasqualato : news Uomini e Donne, le parole di Nicolò e Virginia contro Marta Pasqualato Continua a tenere banco il triangolo amoroso tra Nicolò Brigante, Virginia Stablum e Marta Pasqualato. Come è noto l’ex tronista ha scelto a Uomini e Donne la modella di Trento, sorprendendo il pubblico. Tutti erano sicuri che la scelta sarebbe ricaduta sula […] L'articolo Uomini e Donne news: Nicolò e Virginia attaccano Marta Pasqualato proviene da Gossip e ...

Uomini e donne - Marta Pasqualato su Nilufar : "Non voglio la vendetta" : Marta Pasqualato, la corteggiatrice alla quale Nicolò Brigante ha preferito Virginia Stablum, ha commentato il caso Nilufar. E lo ha fatto, a sorpresa, smorzando i toni ed evitando di rispondere per le rima alla tronista che a Uomini e donne in più occasioni l'aveva attaccata per via delle segnalazioni giunte sul suo conto. Ecco cosa ha detto nel corso di una diretta Instagram:Sono stata sputta*ata, massacrata, distrutta pubblicamente per ...