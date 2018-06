: DiMaio:'Nel 1991 nasce la Lega Nord. Passano tre anni e già li beccano con una tangente in tasca. Erano già in tre… - davidallegranti : DiMaio:'Nel 1991 nasce la Lega Nord. Passano tre anni e già li beccano con una tangente in tasca. Erano già in tre… - marina_fortin : @enquirer29 @AlRobecchi Ognuno può criticare,specie se lo fa civilmente,visto che ancora siamo in democrazia ma Sal… - CyberNewsH24 : #Maroni:con Aquarius cambia storia Ue -

"Salvini sta facendo le cose giuste, ha l'appoggio del governo". Così, Lega, sulla gestione dei migranti. "Quanto fatto da Salvini non viola le norme internazionali e può dare inizio alla riforma vera che non è quella di Dublino, ma riguarda il tema dell'immigrazione lasciato ai singoli governi. Quanto accaduto conladell'Europa"."Naturalmente tutto il lavoro va ancora fatto,ma deve essere l'Europa a gestire l'immigrazione non i singoli Stati".La sfida di Salvini è "costringere l'Ue a fare riforma".(Di domenica 17 giugno 2018)