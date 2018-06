Maria De Filippi criticata da Aldo Grasso | “Lei è un’istitutrice”

Cristina Plevani in cerca dell'amore : l'appello (tra mille paure) a Maria De Filippi : Cristina Plevani è rimasta nel cuore degli italiani per la sua vittoria alla prima edizione del Grande Fratello, ma ancora di più per la storia d’amore nata sotto le telecamere con Pietro...

Amici - Irama rivela il suo strazio segreto : 'A cosa pensavo mentre mi esibivo'. Poi su Maria De Filippi... : Dopo il trionfo ad Amici di Maria De Filippi , Irama si confessa a Spy . Filippo Maria Fanti , questo il suo vero nome, rivela: 'mentre cantavo nella finale non facevo altro che pensare a mia nonna ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani e l'appello a Maria De Filippi : "Non lasciar andare via Giorgio!" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Gemma Galgani triste per l'addio di Giorgio Manetti al programma. La dama lancia l'appello a Maria De Filippi(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 07:25:00 GMT)

Uomini e Donne/ Due volti noti sul trono? Proposta allettante per Maria De Filippi (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Doppio appello per Maria De Filippi: Alberto Mezzetti e Giorgio Alfieri protagonisti della prossima stagione?(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 07:05:00 GMT)

Giorgio Alfieri a Maria De Filippi : 'Il periodo buio è finito - riportami sul trono' : 'Non mi sarei mai aspettato un periodo così buio della mia vita. Ne esco solo ora '. Pensieri e parole di Giorgio Alfieri , uno dei tronisti storici di ' Uomini e donne ', che durante la trasmissione ...

Maria De Filippi - durante la finale di Amici : 'Avrei voluto fare il magistrato' : durante la finale di Amici 17, Maria De Filippi viene intervistata a sorpresa. Poco prima della sfida finale tra Irama e Carmen, Geppi Cucciari si porta al centro dello studio ideato dal direttore artistico Luca Tommasini. Due sedie bianche e una grande scatola vengono portate da due dei ragazzi del corpo di ballo di Amici. Geppi e Maria si siedono una davanti all'altra; il pubblico nello studio diventa subito silenzioso. La comica sarda apre la ...

Maria DE FILIPPI - ADDIO AL SABATO SERA/ La stoccata di Aldo Grasso e la "gelosia" di Irama dopo Amici : MARIA De FILIPPI tira le somme del suo Amici 17 e pensa già alla prossima edizione, cosa cambierà e cosa ritroveremo dopo quest'ultimo successo? SABATO SERA e diretta i temi di discussione(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 21:32:00 GMT)