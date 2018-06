Marco Tardelli | Sette secondi mi fecero entrare nella storia Triste vedere

huffingtonpost

(Di domenica 17 giugno 2018) Per quattro volte, è stata la migliore al mondo: "L'Italia era la serie A del calcio, il vertice di questo sport. Èvederla ora retrocessa in serie C". Assistere ai mondiali in Russia senza la nazionale italiana "fa una brutta impressione", soprattutto a chi, una di quelle quattro volte che vinse la coppa del mondo, c'era: "Gaetano Scirea mi passò la palla fuori dall'area, io la colpii in scivolata di sinistro. Segnai il gol del due a zerofinale contro la Germania occidentale. Sentii il boato di novantamila persone. E feci la cosa che amo di più: cominciai a correre". Togliendolo dal tempo, le telecamere ripresero la corsa disul prato del Santiago Bernabeu di Madrid. Urlava, quasi piangendo, la felicità di un'intera nazione, l'Italia del 1982: "Fu una scossa di gioia che cancellò la mia vita. Non ci fu più un ...