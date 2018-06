Maradona fuma allo stadio e poi si pente | l’argentino chiede scusa per la ‘svista’

sportfair

: maradona no fuma, aspiiiiira - AVGETEAM : maradona no fuma, aspiiiiira - AndresG__85 : @Llourinho @gabybdiaz Pero che si Maradona no fuma... tabaco. - 3010Francesca : Mood: Diego Armando Maradona che si fuma un sigarozzo sugli spalti #WorldCupRussia #WorldCup18 #ARGISL #Mondiali2018 #ArgentinaIslanda -

(Di domenica 17 giugno 2018) Diego Armandodopo il sigaroto durante il match tra la sua Argentina e la Nazionale islandese Ieri un Diego Armandostravaccato sulla sua poltronacon un sigaro in bocca aveva indignato il web. Il divieto gigante dire presente, in cui si stava disputando il match tra l’Argentina e l’Islanda, era stato totalmente ignorato dal Pibe de Oro. Ora però arrivano le scuse dell’ex calciatore che ha ammesso su Twitter di non essere stato messo a conoscenza della proibizione dell’impianto sportivo. “Oggi è stata una giornata negativa per gli argentini, – ha scrittoparlando della partita pareggiata dalla sua Nazionale – c’era tanta tensione per il debutto. Ognuno ha il suo modo di essere e sentire le cose. Onestamente non sapevo che non si potevare nello, mi scuso ...