Mancano anestesisti | donna chiede aiuto su Facebook | sarà trasferita

Napoli - Mancano gli anestesisti : donna con carcinoma sarà trasferita : Inizierà le procedure per il ricovero domani mattina all'Irccs Pascale per rimuovere il carcinoma che ha al seno. Maria Dolores Peduto, ieri, si è rivolta su Facebook per chiedere aiuto, denunciando ...

Carenza medici - in corsia Mancano all’appello sempre più anestesisti : “Meno 50mila tra 10 anni” : È ormai caccia ai medici in corsia. Dopo anni in cui gli ospedali di tutto il Paese, pubblici e convenzionati, lavorano sotto organico. E in prospettiva della prossima emorragia di camici bianchi che aggraverà le carenze nei reparti. Nel 2028, secondo una stima del sindacato dei medici dirigenti Anaao, per effetto dei pensionamenti spariranno infatti oltre 47mila specialisti. E già adesso i nuovi ingressi non bastano a colmare i vuoti lasciati. ...