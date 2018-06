Maltempo e danni a Messina | esondazioni e allagamenti

Maltempo - gravi danni a Reggio Calabria per la bomba d’acqua della scorsa notte : serie criticità in tutto l’hinterland : 1/13 ...

Maltempo - pioggia intensa in Calabria : danni nel Reggino : L’ondata di Maltempo che dalla scorsa notte sta imperversando su diverse località calabresi ha creato danni soprattutto in provincia di Reggio Calabria. In particolare, forti piogge si sono abbattute sulla frazione Salice Calabro di Reggio Calabria, su Scilla e su Villa San Giovanni. Una frana ha interessato il territorio di Salice, dove sono state danneggiate alcune autovetture, e nei pressi del lungomare di Scilla, dove è straripato il ...

Maltempo al Sud : Puglia flagellata - danni ingenti : Bombe d’acqua, trombe d’aria e violente grandinate si stanno abbattendo negli ultimi giorni sulla Puglia e sta salendo la conta dei danni che, secondo Coldiretti Puglia, dagli ortaggi, agli oliveti, dai mandorleti ai ciliegeti, dai vigneti al grano, nei primi 6 mesi dell’anno sta sfiorando i 2 miliardi di euro, soprattutto per il dimezzamento della produzione di olive, mandorle bruciate e le piantine allettate di ortaggi. ...

Maltempo : crolli e danni nella notte a Lecce : Alberi sradicati, caduti sulle auto in sosta, pali della luce divelti, cabine elettriche danneggiate, muretti crollati. Sono i danni provocati dal violento fortunale abbattutosi nella notte a Lecce. La zona più colpita quella di via Monteroni e via Pugliese dove la pioggia battente e le forti raffiche di vento hanno provocato la caduta di numerosi alberi alcuni dei quali si sono abbattuti sui fili della linea del filobus, spezzandoli. Numerose ...

Maltempo al Sud - situazione critica in Puglia : oltre 100mm di pioggia e numerosi tornado - danni e disagi in tutta la Regione. Diluvia anche in Sicilia [LIVE] : Il Maltempo che sta colpendo il Sud Italia in queste ore s’è particolarmente accanito sulla Puglia, dove si registrano numerose criticità per le piogge torrenziali e le trombe d’aria. Tra ieri sera e oggi pomeriggio sono caduti ben 137mm di pioggia a Palo del Colle, 88mm a Cisternino, 66mm a Bari, 35mm a Corato, 33mm a Terlizzi. Violenti temporali nel primo pomeriggio di oggi hanno inoltre scaricato nell’estremità meridionale ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : 100mila euro a Pinzano per risarcire i danni : La Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato a favore del Comune di Pinzano al Tagliamento (Pn) la cifra di 100mila euro che serviranno per coprire le spese sostenute dall’Amministrazione locale a causa degli eventi atmosferici accaduti a metà dicembre del 2017 e nei primi giorni del 2018. Lo ha deciso la Giunta Fedriga approvando, su proposta dell’assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, una apposita delibera. La ...

Maltempo in Serbia : allagamenti e gravi danni per temporali - grandine e vento forte : Negli ultimi due giorni un’ondata di Maltempo, con piogge intense, grandine e forti venti, ha investito diverse regioni della Serbia causando allagamenti e ingenti danni sopratutto alle colture agricole. In varie regioni è stato dichiarato lo stato di emergenza. A Svilajnac tutti i corsi d’acqua sono in piena e decine di case sono isolate. Il governo ha annunciato interventi urgenti a sostegno delle popolazioni colpite e per i gravi ...

Maltempo Puglia : danni e disagi a Bari - allagati sottopassi e il palagiustizia : Forte temporale questa mattina ha colpito Bari: le intense precipitazioni hanno provocato allagamenti in diversi punti della città. Il sottopasso di Santa Fara si è riempito d’acqua così come diversi locali al San Paolo, e diversi automobilisti sono stati soccorsi. Numerose le richieste di intervento ai vigili del fuoco. A causa dello sversamento in mare di acqua fognaria dalla condotta Matteotti è stato disposto il divieto ai bagni a Pane ...

Lombardia - l’assessore Rolfi : “I Comuni censiscano i danni del Maltempo” : “Il maltempo della notte scorsa ha colpito e danneggiato diverse aree del territorio lombardo: è fondamentale che i Comuni, in piena sintonia con gli uffici territoriali regionali, si attivino al più presto per accertare l’entità dei danni, fase preliminare e necessaria per qualsiasi richiesta di calamità“. Lo ha detto l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi, ...

Maltempo - allagamenti e frane a Guiglia. Danni nel distretto : Modena, 13 giugno 2018 - Il nubifragio di queste ore ha fatto numerosi Danni in provincia di Modena, specialmente nel distretto e sulla fascia pedemontana. A Fiorano è stato necessario un intervento ...

Maltempo : grandine su Pavese e nubifragio a Brescia - danni per 70% vigne (2) : (AdnKronos) - Bilancio pesante anche in Valle Sabbia, interessata ieri mattina da un nubifragio che ha lasciato completamente sommersi i campi coltivati in questo periodo a erba medica. Allagate anche stalle e strutture agricole. In alcune cascine la violenza dell’acqua è riuscita a trascinare via p

Maltempo : grandine su Pavese e nubifragio a Brescia - danni per 70% vigne : Milano, 13 giu. (AdnKronos) - vigne devastate nel Pavese e campi allagati in provincia di Brescia: è il bilancio - secondo la Coldiretti Lombardia - della grandine e delle bombe d’acqua che ieri si sono abbattute su alcune zone della regione. Gli effetti più gravi si sono registrati nell’Oltrepo Pav

Maltempo - Coldiretti Lombardia : grandine nell’Oltrepo - danni al 70% delle vigne : Campi allagati in provincia di Brescia e vigne devastate nel Pavese a causa di nubifragi e grandine che ieri hanno investito la Lombardia. Gli effetti più gravi – spiega Coldiretti Lombardia – in base alle prime stime, si sono registrati nell’Oltrepo Pavese, dove nel pomeriggio i chicchi di ghiaccio hanno pesantemente colpito i terreni coltivati a vite, mentre in Valle Sabbia si sono verificati allagamenti di campi e aziende ...

Maltempo - Coldiretti Veneto : danni per l’agricoltura nella stagione più calda della storia : La zona più colpita in Veneto è quella di Feltre in provincia di Belluno. Lo rivela Coldiretti in merito al Maltempo che si è abbattuto nella regione nella giornata di ieri. L’area si sta caratterizzando per la presenza di vitigni autoctoni con produzioni di qualità d’altura – sottolinea Coldiretti – . Sono i giovani viticoltori ad aver riportato la coltivazione storica di viti come Pavana e Bianchetta, sperimentando pure ...