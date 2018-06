Macedonia del Nord | firmato l’accordo con Grecia Il cambio nome della Repubblica slava

Grecia-Macedonia - firmato storico accordo su nome sarà Repubblica della Macedonia del Nord : L'accordo inizia a chiudere una delle controversie diplomatiche più lunghe - e forse più arcane - del mondo, iniziate 27 anni fa con la dichiarazione di indipendenza della Macedonia, ma le cui ...

Grecia e Macedonia hanno firmato un accordo sul nuovo nome della Macedonia : Risolverebbe un problema che esiste da trent'anni: ora dovrà essere approvato dal parlamento macedone e confermato da un referendum The post Grecia e Macedonia hanno firmato un accordo sul nuovo nome della Macedonia appeared first on Il Post.

Accordo con Atene : Skopje cambia nome e diventa Macedonia del Nord per entrare nella Nato : Finisce così una disputa che va avanti da decenni, ma in Grecia la destra al governo con Tsipras non è d'Accordo

