Ma quali buonisti sono cattivisti

(Di domenica 17 giugno 2018) Bisognerebbe smettere di chiamaregli integralisti dell'immigrazione. Perché - come dice Nanni Moretti, non a caso uno dei loro guru - le paroleimportanti. E allora iniziamo ad apparecchiare i nostri discorsi con le giuste parole: i, quelli che escono di casa con in tasca dieci morali da fare e distribuire con somma spocchia, quelli chesempre pronti a dare lezioni solo per il gusto di carezzare il loro ego assolutamente umanitarista, nonbuoni. Anzi,proprio cattivi.più che. Col sovrapprezzo che non hanno nemmeno l'ardire di presentarsi per quello che, ma indossano la maschera della pelosa bontà terzomondista.Partiamo dall'ultimo sproloquio, in ordine di tempo. Titolare del delirio è Paola Nugnes, senatrice a Cinque Stelle: "Noi europei siamo oramai un popolo di gente in continua ed inarrestabile decrescita demografica, ...