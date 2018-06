huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Luigi Gaetti al terzo incarico: evitare il vincolo dei due mandati per i 5 stelle è possibile - Terry43887542 : RT @HuffPostItalia: Luigi Gaetti al terzo incarico: evitare il vincolo dei due mandati per i 5 stelle è possibile - camilla_staff : RT @HuffPostItalia: Luigi Gaetti al terzo incarico: evitare il vincolo dei due mandati per i 5 stelle è possibile - HuffPostItalia : Luigi Gaetti al terzo incarico: evitare il vincolo dei due mandati per i 5 stelle è possibile -

(Di domenica 17 giugno 2018) Il grillino, sottosegretario al ministero dell'Interno, è al suomandato. Ma non sarebbe vietato dalle regole ferree del Movimento 5? Il Corriere della sera, riportando la situazione di, sottolinea come la sua ultima carica, ovvero quella da sottosegretario, non sia elettiva come le due precedenti (consigliere comunale con la Lega e poi senatore con i 5). Che sia il metodo per dribblare la regola deldei dueinfatti non si è presentato alle elezioni del 4 marzo: "Ho rispettato la regola dei duee sono tornato a svolgere il mio lavoro".La regola dei dueresterà, ma è giusto premiare le competenze. Io sono stato scelto per continuare il mio lavoro alla Commissione Antimafia. È un modo per recuperare competenze che andrebbero perse.