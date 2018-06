Lucca | bullizzano il prof a scuola | rimandati a settembre 3 indagati “Sono stati

fanpage

(Di domenica 17 giugno 2018) Tre dei sei studenti dell'Istituto Carrara didalla Procura di Firenze per aver bullizzato ilessore di lettere sonopromossi col 6 in condotta e. Nella stessa classe sonopromossi solo in 8 su 26. Episodio simile a Treviso, dove un docente picchiato dal papà di un alunno ha chiesto il trasferimento dopo aver saputo della sua promozione.