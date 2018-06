ilfattoquotidiano

: Lucca, bocciati in 10 nella classe dei bulli all’Itc Carrara. Insultarono il prof di italiano e pubblicarono il vid… - fattoquotidiano : Lucca, bocciati in 10 nella classe dei bulli all’Itc Carrara. Insultarono il prof di italiano e pubblicarono il vid… - MediasetTgcom24 : Bullismo, offese a prof Lucca: bocciati 3 dei 6 indagati #Lucca - AriannaAmbrosi0 : RT @pirata_21: #Lucca, bocciati in 10 nella classe dei bulli all’Itc Carrara che insultarono il prof di italiano e pubblicarono il video in… -

(Di domenica 17 giugno 2018) Solo 8 studenti promossi a giugno e 10su 26dell’Itc ‘’ didove ildi italiano fu fatto oggetto di offese riprese in video circolati sul web. Lo riporta oggi La Nazione dove si precisa che tre dei seiindagati dalla procura minorile di Firenze se la sono cavata col 6 in condotta e con l’essere rimandati a settembre in varie materie. Gli altri tre indagati invece furono ‘’ direttamente quando la vicenda diventò di dominio pubblico, forse ripeteranno l’anno oppure lasceranno la scuola. L'articoloin 10deiall’Itcildi italiano e pubblicarono il video in rete proviene da Il Fatto Quotidiano.