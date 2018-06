Lozano stende la Germania

raisport.rai

(Di domenica 17 giugno 2018) Clamorosa sconfitta per lacampione del mondo in carica. Nella partita d'esordio del Girone F dei Mondiali, disputata a Mosca, i tedeschi sono stati sconfitti per 1-0 dal Messico, in gol al 35' pt con. IL TABELLINO