Lorenzo pole | un bazooka sul mondiale di tutti

Griglia di partenza Motogp/ Jorge Lorenzo in pole position : weekend complicato per Marquez (Gp Catalogna 2018) : Griglia di partenza Motogp, GP Catalogna 2018 Barcellona Montmelò: Jorge Lorenzo trova la pole position sulla pista spagnola, Marc Marquez secondo.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 09:52:00 GMT)

Griglia di partenza Motogp/ Jorge Lorenzo alla prima pole : “Molto soddisfatto” (Gp Catalogna 2018) : Griglia di partenza Motogp, GP Catalogna 2018 Barcellona Montmelò: la lotta per la pole position con Marquez, Dovizioso, Valentino Rossi e le Ducati in primo piano(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 17:21:00 GMT)

MotoGP Risultati Qualifiche Catalunya : Lorenzo è pole! : Tra le curve della Catalunya Lorenzo sta andando alla grande: dopo le ottime libere, oggi in qualifica acciuffa la pole e, domani, partirà dalla prima piazza. Che abbia trovato il feeling con la rossa troppo tardi? Il divorzio dalla Ducati e l’arrivo dalla diretta rivale Honda ha caratterizzato il recente curriculum di Jorge Lorenzo. In questo weekend che sta trascorrendo “in casa” tra le curve della Catalunya il pilota ...

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Lorenzo pole position - Valentino Rossi e gli altri italiani... (Gp Catalogna 2018) : GRIGLIA di PARTENZA MOTOGP, GP Catalogna 2018 Barcellona Montmelò: la lotta per la pole position con Marquez, Dovizioso, Valentino Rossi e le Ducati in primo piano(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 16:22:00 GMT)

MotoGp - Marquez - il ginocchio del salvataggi e la pole di Lorenzo : 'dobbiamo fare un upgrade della tuta - Jorge? E' il più forte' : AFP PHOTO / LLUIS GENE Sereno e soddisfatto, il campione del mondo in carica: Marc Marquez, ha infatti dovuto disputare la Q1, prima di poter lottare per le migliori posizioni in griglia di partenza. ...

Motogp Barcellona 2018 : Lorenzo in pole davanti a Marquez e Dovizioso - : Il Campione del Mondo in carica ha anche rischiato di fare la pole, ma nel suo ultimo tentativo lanciato si è trovato davanti la Ducati di Danilo Petrucci , oggi sesto, che lo ha rallentato. Bel ...

MotoGp : a Barcellona pole di Lorenzo - poi Marquez e terzo Dovizioso : Barcellona - Dopo la prima vittoria sulla Ducati al Mugello, a Barcellona è arrivata per Jorge Lorenzo la prima pole position , 1'38'680, . È dal 2008, con Stoner, che la Rossa non partiva davanti a ...

GP Catalogna - Lorenzo in pole davanti a Marquez e Dovi : settimo Rossi - Motori : ... il Gran Premio in cui si laureò campione del mondo a scapito di Valentino Rossi. Sulla pista del Montmelò l'attuale ducatista ha bruciato tutti, chiudendo con un tempo fantastico - 1'38''680 - e ...

Jorge Lorenzo - GP Catalogna 2018 : “Ottimo momento di forma - devo approfittarne. Grande pole position - domani sarà difficile” : Jorge Lorenzo ha conquistato la pole position nel GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Ducati si è scatenato durante le qualifiche sul circuito di Barcellona e ha fatto la differenza con una grandissima prestazione, mettendo in fila tutti i rivali a partire da Marc Marquez e Andrea Dovizioso con cui dovrebbe lottare per la vittoria. Dopo la vittoria conquistata al Mugello e aver firmato il contratto con la ...

MotoGP : la pole al Catalunya è di Lorenzo : Dopo la vittoria al Mugello, al GP di Catalunya per Jorge Lorenzo arriva anche la pole, con il tempo di 1:38.680s, un risultato che ha un gusto speciale, visto che nn partiva davanti a tutti dal GP di Valencia 2016, mentre alla Ducati al Montmelò non accadeva dal 2008, con Casey Stoner. Secondo Marc Marquez […] L'articolo MotoGP: la pole al Catalunya è di Lorenzo sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...

MotoGp – Marquez - il ginocchio del salvataggi e la pole di Lorenzo : “dobbiamo fare un upgrade della tuta - Jorge? E’ il più forte” : Le sensazioni di Marc Marquez dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gp di Catalunya: lo spagnolo tra salvataggi miracolosi e avversari competitivi Jorge Lorenzo ci ha preso gusto: dopo la prima vittoria in Ducati, nello scorso Gp, al Mugello, arriva anche la prima pole in rosso per il mariochino. Il ducatista è stato il più veloce, oggi, nelle qualifiche del Gp di Catalunya, riuscendo a lasciarsi alle spalle rispettivamente il suo futuro e ...

Gp Catalunya - prima pole in Ducati per Lorenzo : Roma, 16 giu. , askanews, prima pole in Ducati per Jorge Lorenzo, che con il tempo di 1:38.680 precede la Honda di Marc Marquez , +0,066, e l'altra Ducati di Andrea Dovizioso , +0.243, in prima fila ...

Prima pole in Ducati per Lorenzo : Prima pole in Ducati per Jorge Lorenzo , che con il tempo di 1:38.680 precede la Honda di Marc Marquez , +0,066, e l'altra Ducati di Andrea Dovizioso , +0.243, in Prima fila per il Gp di Catalunya, ...

MotoGp : Lorenzo in pole - Dovizioso terzo e Rossi settimo : la griglia del GP di Catalogna : Jorge Lorenzo su Ducati partirà dalla pole position nel Gran Premio di Catalogna della MotoGp , sul circuito di Montmelò . Con il tempo di 1.38.680 lo spagnolo ha preceduto il connazionale Marc ...