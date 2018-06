Lodi | gli negano lo status di profugo | aggredisce automobilisti e polizia

Gli ospiti del Deejay On Stage 2018 a Riccione - annunciati i primi nomi da ELodie a Ermal Meta e Michele Bravi : annunciati i primi ospiti del Deejay On Stage 2018 a Riccione, il nuovo appuntamento con la musica dell'estate che animerà Piazzale Roma nelle prossime settimane. Dal 30 luglio al 24 agosto si svolgerà la kermesse estiva che da anni porta sul palco di Riccione i big della musica italiana ed internazionale, oltre che aspiranti cantanti ed emergenti. Quest'anno tra gli ospiti del Deejay On Stage 2018 a Riccione vi sono le giovani Elodie e ...

Stadio della Roma : Raggi ascoltata negli uffici di Piazzale CLodio : Stadio della Roma: sindaca ascoltata per oltre un’ora Roma – È terminata l’audizione in Procura della sindaca di Roma. Virginia Raggi è stata ascoltata negli uffici di Piazzale Clodio, come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta sul progetto dello Stadio della Roma. La sindaca è stata ascoltata dai magistrati per oltre un’ora. L'articolo Stadio della Roma: Raggi ascoltata negli uffici di ...

Benji e Fede - ELodie e Fedez tra gli ospiti dei Giochi Senza Barriere con Bebe Vio e i ragazzi di Amici : come seguire l’evento : Annunciati gli ospiti dei Giochi Senza Barriere 2018, in programma giovedì 14 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma. L'evento benefico annuale giunto all'ottava edizione ha lo scopo di promuovere l'integrazione fra ragazzi disabili. I Giochi Senza Barriere 2018 sono ideati dall'Associazione art4sport ONLUS, nata in seguito alla vicenda che ha colpito la campionessa paralimpica Bebe Vio. Infatti, l'associazione appartiene ai suoi ...

Lodi - parla l’oste che sparò e uccise il ladro : “Vengo accusato di aver difeso la mia famiglia” : Lodi, parla l’oste che sparò e uccise il ladro: “Vengo accusato di aver difeso la mia famiglia” Su Mario Cattaneo pende l’accusa di “eccesso colposo di legittima difesa” Continua a leggere L'articolo Lodi, parla l’oste che sparò e uccise il ladro: “Vengo accusato di aver difeso la mia famiglia” proviene da NewsGo.

Treno deragliato a Lodi - circolazione bloccata sulla linea Milano-Piacenza : Lodi, 16 maggio 2018 - Un Treno è deragliato e perde gasolio appena fuori la stazione di Lodi, verso Milano. I treni sulla linea che collegano Lodi con Milano, Mantova, Cremona e Piacenza sono stati ...

Locomotiva di un treno merci deraglia a Lodi. Treni bloccati e ritardi tra Milano e Piacenza : Al via il processo per il pestaggio del carabiniere: tribunale blindato, Battagliola esce con il pugno alzato 3 Non paga ma si fa dare il resto, truffa in tabaccheria 4 Pievetta, tir contro i new ...

La MéLodie - il violinista che insegnava l'uguaglianza : Monarchia repubblicana sotto i due Napoleoni e sotto la Quinta Repubblica, la Francia ha mantenuto un'eredità giacobina più di tutte le altre: la scuola. Il cinema continua a raccontarla lungo i ...

Fan-Caraoke si ricicla su Rai2. Arrivano Andrea Perroni - Brenda Lodigiani e Giorgia Palmas – Tutti gli ospiti : Gigi e Ross con Andrea Perrone Edizione rinnovata per Fan-Caraoke. Dopo un’annata poco esaltante per ascolti e contenuti, il programma passa da Rai1 – dove era stato annunciato al sabato pomeriggio - a Rai2, cambia conduttore e non solo. Via Giampaolo Morelli, da stasera alle 23.20 a bordo dell’auto canterina sale il comico Andrea Perroni, visto a Zelig e Colorado. Andrea sarà affiancato da Brenda Lodigiani e Giorgia Palmas. La ...