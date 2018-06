LIVE Motocross | GP Ottobiano MXGP in DIRETTA | Tony Cairoli trionfa in gara-2!! DOPPIETTA

LIVE Motocross - GP Ottobiano MXGP in DIRETTA : Tony Cairoli comanda gara-2 nonostante una caduta - Gajser lo insegue : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Ottobiano (Italia), undicesima prova del Mondiale 2018 di MXGP. Un appuntamento decisamente particolare quello italiano per Antonio Cairoli. Il siciliano, secondo nella graduatoria generale alle spalle di Jeffrey Herlings, cercherà di sfruttare l’assenza dell’olandese, infortunatosi nel corso di un allenamento. Sulla sabbia italiana, il centauro tricolore punta al bersaglio grosso. ...

Motocross Gp Lombardia 2018 Ottobiano/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato LIVE (oggi) : diretta Gp Lombardia 2018 Motocross: info Streaming video e tv. Il Mondiale Mxgp fa tappa a Ottobiano: protagonista assoluto Tony Cairoli, visto che Herlings è out per infortunio.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 06:47:00 GMT)

LIVE Motocross - GP Francia MXGP 2018 in DIRETTA : Jeffrey Herlings in fuga in gara-1 - Cairoli insegue in terza posizione : Il nove volte campione del mondo sa che le due gare di Saint Jean d'Angely non sono da fallire se vorrà mantenere ancora aperta la sua rincorsa al titolo. Per il siciliano il Gran Premio di Francia, ...

Motocross Gp Francia 2018/ Streaming video e diretta tv - orario - risultato LIVE e vincitore (Oggi) : diretta Gp Francia 2018: info Streaming video e tv, orario e vincitore di gara 1 e gara 2 della prova di Motocross. La Mxgp fa tappa oggi a Saint Jean d'Angely.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 04:00:00 GMT)

LIVE Motocross - GP Gran Bretagna MXGP 2018 in DIRETTA : tra poco scatta Gara-2 - Tony Cairoli vuole rifarsi! : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Gran Bretagna della MXGP. La gara della riscossa per Antonio Cairoli. Il distacco da Jeffrey Herlings parla da solo, 48 punti. L’olandese è reduce dall’ennesima doppietta e quest’anno sembra non voler concedere nulla e prendersi il primo titolo della sua carriera nella classe regina del Motocross. Ma il pilota siciliano è un campione e lo ha dimostrato nella qualifying ...

LIVE Motocross - GP Germania MXGP 2018 in DIRETTA : Herlings domina anche gara-2. Cairoli chiude in quinta posizione : Tutto pronto a Teuschenthal per il Gran Premio di Germania della MXGP. Sul 1540 metri del tracciato tedesco vivremo le due manche che, con molta probabilità riproporranno l’eterna sfida tra il leader della classifica generale, Jeffrey Herlings, ed il nostro Tony Cairoli. I due contendenti sono divisi da 29 (quindi ormai più di una gara) e per il nostro portacolori è tempo di porre fine al dominio del giovane rivale olandese. L’inizio ...

LIVE Motocross - GP Lettonia in DIRETTA : Tony Cairoli sfida Herlings in gara-2 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Lettonia di Motocross. Tony Cairoli è costretto ad inseguire uno scatenato Jeffrey Herlings, leader del campionato con 23 lunghezze di vantaggio sul pilota italiano. Il giovane olandese è stato fin qui velocissimo e anche nell’ultimo round in Russia è riuscito a guadagnare su Cairoli, vittima di una caduta. Il margine d’errore del messinese si sta riducendo sempre di più così come la ...