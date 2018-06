L' Italia è il secondo Paese al mondo per numero di persone sotto scorta

Dumbo secondoTim Burton : il film in Italia nel marzo 2019 : Dumbo, l'elefantino più amato della storia del cinema, consacrato dal classico di animazione Disney - uscito il 23 ottobre 1941, Oscar per la migliore colonna sonora per un musical e in nomination ...

Aprirà il 30 giugno il secondo Mi Store Italiano : Il Mi Store aperto dal produttore cinese a Milano ha rappresentato solo l'inizio: il 30 giugno sarà infatti inaugurato il secondo Mi Store italiano. L'articolo Aprirà il 30 giugno il secondo Mi Store italiano proviene da TuttoAndroid.

Startup - che cosa abbiamo da imparare dalla Francia secondo 7 investitori Italiani : Coincidenze: il 13 giugno, nel giorno di massima tensione tra Eliseo e Palazzo Chigi, le Startup italiane e francesi si stringevano la mano. La French Tech, la rete dell'innovazione transalpina, ha ...

Acqua del rubinetto : Emilia-Romagna al secondo posto tra le più virtuose d’Italia : Aqua Italia (federata Anima – Confindustria) dal 2006 commissiona biennalmente ad Istituti indipendenti di ricerca lo studio sulla propensione al consumo di Acqua del sindaco in Italia. Dalla ricerca 2018, realizzata da Open Mind Research, emerge che in Emilia Romagna l’86,6% della popolazione italiana ha bevuto Acqua del rubinetto (trattata e non) negli ultimi 12 mesi: un incremento notevole se si considera che nel 2016 il dato si ...

Rugby – Giappone vs Italia : due cambi per la Nazionale azzurra nel secondo test di Kobe : Nazionale: due cambi nell’ItalRugby per il secondo test di Kobe. Sabato alle 7 in diretta su Dmax, Canale 52, la sfida tra Italia e Giappone Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che sabato 16 giugno a Kobe affronterà il Giappone nel secondo e ultimo test-match del tour estivo, appuntamento conclusivo della stagione interNazionale 2017/18 degli Azzurri. Il calcio d’inizio ...

Rugby – Verso il secondo test match dell’Italia : le sensazioni di Canna : ItalRugby: Canna Verso il secondo test match degli azzurri: le sensazioni del mediano d’apertura italiano Dopo un lunedì dedicato alla palestra e al completamento del recupero dalla prima partita contro il Giappone gli Azzurri sono tornati questa mattina a lavorare sul campo in vista del test-match che sabato 16 (ore 14 locali, 7 in Italia, diretta DMAX canale 52) darà a Ghiraldini e compagni l’opportunità di far dimenticare la sconfitta di Oita ...

Wind Music Awards - stasera su Rai 1 secondo appuntamento con la musica Italiana : Tra i "Premi live" un riconoscimento sarà riservato anche agli spettacoli non Musicali , sezione Cinema Italiano e sezione Teatro, che nel periodo di riferimento hanno ottenuto il maggior numero di ...

Wind Music Awards : domani su Rai 1 il secondo appuntamento con i premi della musica Italiana : Tra i "premi live" un riconoscimento sarà riservato anche agli spettacoli non Musicali , sezione Cinema Italiano e sezione Teatro, che nel periodo di riferimento hanno ottenuto il maggior numero di ...

Beach volley - Youth Continental Cup 2018. ARGENTO Italia! Scampoli/Bertozzi chiudono al secondo posto il torneo di Baden : Ieri la qualificazione olimpica, oggi il podio. Non finiscono di stupire e di gioire Nicol Bertozzi e Claudia Scampoli che concludono al secondo posto l’avventura della Youth Continental Cup sulla sabbia di Baden (che la prossima settimana ospiterà un torneo 1 Stella del World Tour). Ad aggiudicarsi il successo la “solita” coppia russa, a conferma dello strapotere a livello giovanile di un movimen to inesauribile come quello ...

Karate - Premier League 2018 : Sara Cardin e Viviana Bottaro strepitose! Due vittorie per l’Italia a Istanbul - secondo posto nel kata : Fantastica, sublime, eterna Sara Cardin. Ancora una vittoria per la straordinaria 31enne veneta, che ha prevalso nella categoria -55 kg in occasione della quarta tappa della Premier League 2018, ad Istanbul (Turchia). L’azzurra ha fatto valere tutta la sua classe in una finale molto combattuta sul piano tattico e con esperienza e sagacia si è imposta contro l’atleta di Taipei Tzu-Yun Wen, sconfitta 2-0 nell’ultimo atto dei -55 ...

Karate - Premier League 2018 : Sara Cardin e Viviana Bottaro - siete fantastiche! Due vittorie per l’Italia a Istanbul - secondo posto per le ragazze del kata - terza Clio Ferracuti : Fantastica, sublime, eterna Sara Cardin. Ancora una vittoria per la straordinaria 31enne veneta, che ha prevalso nella categoria -55 kg in occasione della quarta tappa della Premier League 2018, ad Istanbul (Turchia). L’azzurra ha fatto valere tutta la sua classe in una finale molto combattuta sul piano tattico e con esperienza e sagacia si è imposta contro l’atleta di Taipei Tzu-Yun Wen, sconfitta 2-0 nell’ultimo atto dei -55 ...

Rugby – L’Italia si trasferisce a Kobe per il secondo test match contro il Giappone : Sabato gli azzurri del Rugby ancora contro il Giappone: dopo la pesante sconfitta di Oita arriva il test match a Kobe Giornata di trasferimento per la Nazionale Italiana Rugby: oggi gli Azzurri, dopo la sconfitta di Oita contro il Giappone subita ieri, hanno raggiunto Kobe, sede del secondo e ultimo test match contro i Cherry Blossoms in programma sabato 16 giugno alle ore 14 locali (7 in Italia, diretta DMAX canale 52). In mattinata, prima di ...

La crescita economica dell'Italia secondo il ministro Tria. Nero su bianco : Passa per gli investimenti pubblici la crescita economica italiana. Ne è convinto il neoministro dell'Economia Giovanni Tria che, in un lungo articolo pubblicato dal sito Formiche , spiega la sua personale ricetta, insieme all'economista Pasquale Lucio Scandizzo. Il declino degli investimenti in ...

I 100 giocatori più costosi secondo il CIES : guida Kane - Insigne primo Italiano : Stando ad uno studio del CIES, l’Osservatorio Internazionale di Studi di Sport, Harry Kane guida la classifica dei giocatori più costosi. L'articolo I 100 giocatori più costosi secondo il CIES: guida Kane, Insigne primo italiano è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.