Isis - Meriem pentita : “Voglio tornare in Italia”/ L'avvocato non crede alla padovana : “Usata da qualcuno” : Isis, Meriem pentita: “Voglio tornare in Italia”. Ma L'avvocato non crede alla padovana: “Usata da qualcuno”. Il legale difensore d'ufficio ha parlato dei punti oscuri di questa vicenda(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 18:07:00 GMT)

Al governo chi non crede a Isis e sbarco sulla Luna : Ma anche la 'incredibile coincidenza' che solo lui, al mondo, denunciò: nella strage di Charlie Hebdò, guarda caso, 'è rimasto ucciso l'economista Maris che denunciava irregolarità su emissione ...

L'Isis minaccia i Mondiali di calcio : "Massacri come non mai" : ... di catastrofi e di violenze contro squadre e contro i numerosi fan accorsi in Russia in questi giorni per seguire la competizione calcistica più importante del mondo. Il filmato è stato analizzato ...

'l'Isis non esiste' e 'boia chi molla' : le gaffe dei nuovi sottosegretari : Ieri, mercoledì 13 giugno, i nuovi 45 sottosegretari di Stato nominati nelle scorse ore dal Consiglio dei ministri hanno giurato a Palazzo Chigi, di fronte al Premier Giuseppe Conte. Come ha confermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, i viceministri sono 6, mentre i sottosegretari sono 39. Scorrendo i nominativi, alcuni cognomi richiamano subito l'attenzione e riportano alla memoria gaffe incredibili e qualche ...

«L’Isis non esiste». «Mai stati sulla Luna». «Boia chi molla» Gli scivoloni dei sottosegretari Tutti i nomiLe immagini : La classifica dei gaffeur più frequenti tra i 45 nuovi sottosegretari e viceministri. Sul podio Di Stefano, Sibilia e Crimi (M5S). E il leghista Barra Caracciolo (Lega): «”Bisogna fare le riforme” diverrà una frase come “il lavoro rende liberi” quando ci sarà la nuova Norimberga»

Afghanistan - non c'è solo l'oppio : ecco come l'Occidente finanzia l'Isis - : Lo sfruttamento delle miniere di talco Ad analizzare la rilevanza delle miniere di talco nell'economia del terrorismo afghano è stata Global Witness . Attraverso interviste con fonti informate e ...

Centrosinistra : Speranza - non ci interessa lotta sistema-antIsistema : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – “Se il campo politico del Centrosinistra si riorganizza sulla base della contrapposizione tra forze pro sistema e movimenti antisistema, allora noi non siamo interessati”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza durante la trasmissione Studio 24 su Rainews.“Se invece -ha osservato- si riassumono categorie più naturali come quelle di ...

“Ho ucciso più di 100 persone e non me ne pento” - la confessione di Khaled - killer dell’Isis : “Ho ucciso più di 100 persone e non me ne pento”, la confessione di Khaled, killer dell’Isis Da semplice organizzatori di pellegrinaggi a manifestante contro Assad fino a spietato assassino. Dopo essere stato arrestato e torturato nelle carceri del regime, l’unico obiettivo di Khaled è stata la vendetta. Una spirale di violenza che l’ha portato […] L'articolo “Ho ucciso più di 100 persone e non me ne pento”, la confessione di Khaled, ...

Il narcIsismo è un disturbo psicologico - e non c'entra coi selfie : Accusare qualcuno di essere un narcisista oggi va di moda . C'è chi addirittura parla di "epidemia narcisistica" , ma il narcisismo in realtà è un termine tecnico della psicologia e usare questa ...

Giura fedeltà all'Isis : arrestato a Napoli ma non c'è rischio terrorismo/ Gabrielli soddisfatto : “un successo” : terrorismo, migrante del Gambia arrestato a Napoli, ultime notizie, progettava un attentato. E' stato fermato nelle scorse ore un africano richiedente asilo politico(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 20:00:00 GMT)