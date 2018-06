Linea Verde Estate – Prima puntata del 17 giugno 2018 – Temi e anticipazioni

TV - Rai1 : a “Linea Verde Estate” la transumanza in Basilicata : Primo appuntamento, domenica 17 giugno alle 12.20 su Rai1, per la nuova edizione di Linea Verde Estate, con Federico Quaranta, Federica De Denaro e Peppone protagonisti di un’esperienza veramente unica: la transumanza. In Basilicata, terra ancora incontaminata che offre ai suoi visitatori paesaggi mozzafiato fatti di mare, montagne, laghi e vallate, i nostri “eroi” sono chiamati a compiere “l’impresa”. Dovranno condurre più di 120 capi di vacca ...

Nuova Virtus (calcio) : Si punta forte sulla Linea verde : Roma – Una splendida cavalcata nel campionato di Prima categoria (girone F), concluso al secondo posto solo alle spalle dell’Alberone. La Nuova Virtus sta vivendo serenamente l’attesa per un ipotetico ripescaggio che concretizzerebbe il sogno Promozione della squadra marinese. Ma prima di avere notizie definitive dovrà passare ancora qualche altra settimana. Nel frattempo il club ha annunciato le prime conferme. Quelle del tecnico della ...

Linea Verde – Trentanovesima e ultima puntata del 10 giugno 2018 – Temi e anticipazioni. : La lunga edizione 2017/2018 di Linea Verde, il programma di Raiuno dedicato all’agricoltura, all’ambiente e a tutto ciò che lo circonda, in onda ogni domenic alle 12:20 con Patrizio Roversi e Daniela Ferolla, si conclude oggi. In attesa di tornare a settembre, da domenica prossima c’è la versione estiva, anche stavolta con Federico Quaranta e […] L'articolo Linea Verde – Trentanovesima e ultima puntata del 10 giugno 2018 ...

TV - Rai1 : “Linea Verde” lungo la rotta degli Argonauti - alla scoperta del Cilento : lungo la rotta degli Argonauti tra miti, storie, paesaggi di una bellezza mozzafiato per carpire il segreto di lunga vita dei centenari del Cilento. Linea Verde chiuderà domenica 10 giugno la programmazione invernale in onda su Rai1 alle 12.20 andando alla scoperta di una terra meravigliosa, la patria della Dieta Mediterranea patrimonio dell’Unesco, dove mare e montagne intonano un’armonia universale come le sirene che stregarono Ulisse, dove il ...

Linea Verde…va in città – Trentaseiesima e ultima puntata del 9 giugno 2018 – Anticipazioni e temi. : Oggi Linea Verde va…a Grosseto. 36° puntata della nuova edizione del sabato di Linea Verde. Il programma, così come lo scorso anno, al sabato è condotto da Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Linea Verde Si è aggiunto solo un sottotitolo, per diversificarlo dalla classica puntata domenicale, e si chiama Linea Verde…va in […] L'articolo Linea Verde…va in città – Trentaseiesima e ultima puntata del 9 giugno ...

Linea Verde – Trentottesima puntata del 3 giugno 2018 – Temi e anticipazioni. : Trentottesima puntata con la nuova stagione 2017-2018, in onda come ogni domenica alle 12:20, di Linea Verde, il programma di Raiuno dedicato all’agricoltura, all’ambiente e a tutto ciò che lo circonda. Alla conduzione sempre Patrizio Roversi e Daniela Ferolla. Linea Verde La Domenica il programma conferma la sua vocazione di programma itinerante nei territori nazionali […] L'articolo Linea Verde – Trentottesima puntata del 3 ...

Linea Verde…va in città – Trentacinquesima puntata del 2 giugno 2018 – Anticipazioni e temi. : Oggi Linea Verde va…a Roma. 35° puntata della nuova edizione del sabato di Linea Verde. Il programma, così come lo scorso anno, al sabato è condotto da Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Linea Verde Si è aggiunto solo un sottotitolo, per diversificarlo dalla classica puntata domenicale, e si chiama Linea Verde…va in […] L'articolo Linea Verde…va in città – Trentacinquesima puntata del 2 giugno 2018 – ...

Linea Verde – Trentasettesima puntata del 27 maggio 2018 – Temi e anticipazioni. : Trentasettesima puntata con la nuova stagione 2017-2018, in onda come ogni domenica alle 12:20, di Linea Verde, il programma di Raiuno dedicato all’agricoltura, all’ambiente e a tutto ciò che lo circonda. Alla conduzione sempre Patrizio Roversi e Daniela Ferolla. Linea Verde La Domenica il programma conferma la sua vocazione di programma itinerante nei territori nazionali […] L'articolo Linea Verde – Trentasettesima puntata del ...

TV - Rai1 : “Linea Verde” - viaggio nel Sultanato dell’Oman : Domenica 27 maggio puntata speciale di “Linea Verde“, eccezionalmente fuori dai confini italiani per raccontare un paese da sogno: il Sultanato dell’Oman. Un viaggio in un territorio incredibile, fatto di coste pescose e deserti incontaminati, di città millenarie e spettacolari cime montuose. Sin dal neolitico l’essere umano ha cercato di domare una natura impervia per ricavarne risorse agricole e praticare l’allevamento, ma ...

Linea Verde…va in città – Trentaquattresima puntata del 26 maggio 2018 – Anticipazioni e temi. : Oggi Linea Verde va…a Verbania. 34° puntata della nuova edizione del sabato di Linea Verde. Il programma, così come lo scorso anno, al sabato è condotto da Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Linea Verde Si è aggiunto solo un sottotitolo, per diversificarlo dalla classica puntata domenicale, e si chiama Linea Verde…va in […] L'articolo Linea Verde…va in città – Trentaquattresima puntata del 26 maggio 2018 – ...

Linea Verde – Trentaseiesima puntata del 20 maggio 2018 – Temi e anticipazioni. : Trentaseiesima puntata con la nuova stagione 2017-2018, in onda come ogni domenica alle 12:20, di Linea Verde, il programma di Raiuno dedicato all’agricoltura, all’ambiente e a tutto ciò che lo circonda. Alla conduzione sempre Patrizio Roversi e Daniela Ferolla. Linea Verde La Domenica il programma conferma la sua vocazione di programma itinerante nei territori nazionali […] L'articolo Linea Verde – Trentaseiesima puntata del ...

TV - Rai1 : Linea Verde in Basilicata per una puntata particolare : Domenica 20 maggio alle 12.20 su Rai1, Linea Verde andrà in Basilicata per una puntata particolare, perché qui la bellezza dei paesaggi è diventata, grazie al cinema, una importante fonte di reddito. Legare il cinema al paesaggio e ai prodotti agricoli di eccellenza che il territorio offre ha permesso alla regione di diventare meta turistica a livello internazionale. Si parte dal parco nazionale del Pollino, l’area protetta più grande d’Italia, ...

Linea Verde – Trentacinquesima puntata del 13 maggio 2018 – Temi e anticipazioni. : Trentacinquesima puntata con la nuova stagione 2017-2018, in onda come ogni domenica alle 12:20, di Linea Verde, il programma di Raiuno dedicato all’agricoltura, all’ambiente e a tutto ciò che lo circonda. Alla conduzione sempre Patrizio Roversi e Daniela Ferolla. Linea Verde La Domenica il programma conferma la sua vocazione di programma itinerante nei territori nazionali […] L'articolo Linea Verde – Trentacinquesima puntata ...

TV - Rai1 : Linea Verde alla scoperta dell’arcipelago toscano - isole della biodiversità : Il viaggio di Linea Verde approda nell’arcipelago toscano: sette isole, le sette perle della collana di Venere, dea della bellezza. Piccoli territori, ma grandi serbatoi di biodiversità. Domenica 13 maggio alle 12.20 su Rai1 Daniela Ferolla esplorerà l’isola più grande dell’arcipelago, l’Elba: dal monte Capanne, il tetto dell’arcipelago con i suoi oltre mille metri, al mare. alla scoperta delle nuove realtà ...