Linea dura di Salvini alle navi delle Ong | ' vadano altrove' La replica | ' E' un fascista'

Il procuratore Zuccaro approva la Linea dura : "Le Ong parte del sistema che aiuta i trafficanti" : Roma Riuscire ad annodare i fili che legano il variegato sistema dei trafficanti di uomini è complesso perché le indagini si dovrebbero spingere fino ad analizzare i legami tra Italia, Libia e Corno d'Africa. Non ne fa mistero Carmelo Zuccaro, il procuratore capo di Catania che a partire dalla scorsa primavera ha incominciato a indagare su presunte collusioni tra Ong e il traffico di esseri umani quando, in occasione del convegno di Magistratura ...

Forza Italia e Lega si ricompattano sui migranti : "Linea dura" : Terminato il doloroso capitolo Aquarius, il ministro dell'Interno Matteo Salvini mette nel mirino altre due ong tedesche che operano...

Matteo Salvini continuerà con la Linea dura su migranti e Ong - nonostante Conte e Macron : Se l’interpretazione data dai quotidiani del vertice di ieri tra Macron e Conte è che qualcuno all’Eliseo cerca l’isolamento di Salvini, il leader leghista in persona rilancia e tira diritto sul tema degli immigrati che non dovranno più esserlo. Perché lui, alle navi delle Ong, i porti continuerà a tenerli chiusi e pazienza se qualcuno non ci sta. L’Eliseo alza il tiro Scrive ad esempio La ...

Migranti : Maullu (Fi) - Forza Italia è per la Linea dura : Milano, 16 giu. (AdnKronos) – “In materia di immigrazione, Forza Italia è per la linea dura, su questo non vi è alcun dubbio. Una linea dura contro le Ong, contro i trafficanti di esseri umani, contro gli sbarchi incontrollati di immigrati irregolari sulle nostre coste”. Lo afferma Stefano Maullu, europarlamentare azzurro che aggiunge: “L’approccio del ministro Salvini è sicuramente servito per lanciare un messaggio ...

Crisi migratoria - Di Battista sposa la Linea dura di Salvini : Le polemiche sul caso Aquarius non hanno fatto sconti a nessuno. Nemmeno ad Alessandro Di Battista che, dagli Stati Uniti, ha assistito da spettatore al primo vero atto del governo [VIDEO] guidato da Movimento5Stelle e Lega. Del resto l’ex deputato continua a rappresentare un simbolo del grillismo, un leader naturale che in molti stanno gia' rimpiangendo. Di Battista, ospite di un ristorante a San Francisco, ha voluto replicare a scoppio ...

Migranti - vertice a Parigi : Trump benedice la Linea dura di Conte : Pacca sulle spalle, sorrisi, Macron accoglie il presidente del Consiglio Giuseppe Conte all'Eliseo mettendo alle spalle le tensioni dei giorni scorsi. Italia e Francia hanno bisogno l'uno dell'altro ...

Germania - scontro al governo sui migranti : Seehofer vuole la Linea dura : Andrea Nahles ha definito come inopportuni 'spettacoli teatrali a scopi elettorali', le discussioni in parlamento fra Cdu e Csu sul nodo migranti. E lo stesso leader socialdemocratico ha ribadito che ...

AQUARIUS - TELEFONATA CONTE-MACRON : “COLLOQUIO CORDIALE”/ Video - Di Maio con Salvini : “Linea dura” : AQUARIUS, Salvini: "Macron, ti do 9 mila migranti". Il ministro dell'Interno attacca la Francia dopo le critiche delle ultime ore: Presidente francese chiama il premier Conte(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 09:30:00 GMT)

Conte ha deciso la Linea dura con Macron - anche d'accordo con il Quirinale : Tanto che il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , che era già pronto per partire, è stato di fatto 'stoppato'. L'idea è di dare l'immagine di un governo forte e coeso.

Conte ha deciso la Linea dura con Macron - anche d'accordo con il Quirinale : Manca ancora l'ufficialità ma "al momento non ci sono le condizioni" per il viaggio a Parigi e per l'incontro con il presidente francese Emmanuel Macron. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, tiene la linea dura. Quello che filtra, alla fine di un mercoledì pomeriggio di riunioni a palazzo Chigi, fotografa una situazione molto delicata dopo lo scontro diplomatico con la Francia. La visita ...

Francia - Conte tiene la Linea dura. Niente condizioni per bilaterale a Parigi : Tanto che il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che era già pronto per partire, è stato di fatto 'stoppato'. L'idea è di dare l'immagine di un governo forte e coeso. Soprattutto a seguito delle ...

La Libia applaude la decisione di Salvini : "La Linea dura fermerà gli arrivi dall'Africa" : Non li vogliamo, ma voi europei con la vostra cieca politica umanitaria ci create problemi immensi" dicevano mesi fa i responsabili dei porti di Misurata e Garabulli.