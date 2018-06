L' India sta affrontando una gravissima crisi idrica

Lo stato Indiano che ha eliminato i pesticidi : Il Sikkim ci ha messo più di dieci anni e ora viene citato come un modello per il resto del paese e del mondo The post Lo stato indiano che ha eliminato i pesticidi appeared first on Il Post.

Nipah : il nuovo virus che sta scuotendo l'India : Nipah henipavirus, è questo il nome e la specie del virus che sta scuotendo ora l’India e ha attirato l’attenzione del WHO. Il virus è stato scoperto la prima volta 1998 in Malesia, si è esteso fino al Bangladesh, l’India e Singapore. Il suo nome, Nipah, è stato proposto durante la sua scoperta, avvenuta in una clinica attraverso materiali derivanti da un caso umano fatale. I materiali provenivano da Kampung Sungai Nipah. Nipah è un virus ad ...

India : testato con successo il missile balistico a capacità nucleare Agni-5 : L’India ha testato con successo il suo missile balistico a lunga gittata e capacità nucleare Agni-5: lo riporta “Zeenews”, secondo cui il missile da superficie è stato lanciato dal centro dell’isola Abdul Kalam, nel golfo del Bengala, al largo della costa di Orissa. Ha un raggio d’azione di 5mila km. In termini di navigazione e guida, direzione e motore – ha spiegato un funzionario governativo – Agni-5 ...

India - terrore sulla ruota panoramica : la giostra si stacca e uccide una bimba di 8 anni [VIDEO] : Nel terribile incidente sono rimaste ferite altre sei persone tra cui 3 bambini Terribile tragedia accaduta in un parco giochi situato nello stato Indiano dell’Andhra Pradesh, dove una ruota panoramica si è staccata dal suo supporto a causa del cedimento di una vite. A causa dell’incidente una bambina di 10 anni è stata travolta ed uccisa, mentre altre sei persone sono rimaste ferite, tra cui ben 3 minori. Secondo quanto riferito dai media ...

F1 : la Force India pronta ad essere acquistata dalla Mercedes. Ci potrebbe essere anche un’alternativa… : Non è certo un mistero che le condizioni economiche della Force India non siano tra le migliori. Un problema che va avanti dal 2017 ed aggravatosi ulteriormente in questa stagione. E’ necessario quindi che il team venga rilevato da qualche gruppo, capace di garantire una sicurezza economica e finanziaria. Ebbene, le strade percorribili sarebbero due. La prima porta alla Mercedes e, vista la fornitura dei motori tedeschi di cui dispone la ...

Usa - spari in scuola dell'Indiana : inchiesta su armi del ragazzo

India - 12 morti nello Stato di Kerala per virus Nipah

500 Miglia Indianapolis 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti : Nel weekend in arrivo, e più precisamente nella giornata di domenica 27 maggio, si svolgerà l’annuale edizione della 500 Miglia di Indianapolis (102esima), mitica corsa facente parte del calendario della IndyCar Series, in programma sull’ovale del circuito situato nei sobborghi della cittadina dello stato dell’Indiana. Ci saranno 35 piloti al via e 33 di essi saranno in griglia di partenza dopo le prove cronometrate. Vi saranno alcune novità dal ...

È morto l'artista pop Robert Indiana. La sua scultura "Love" conosciuta in tutto il mondo : l'artista pop Robert Indiana, conosciuto in particolare per la sua serie di sculture 'LOVE' degli anni '60, è morto nella sua isola al largo della costa del Maine a 89 anni. Indiana è deceduto sabato scorso per insufficienza respiratoria, ha comunicato ieri sera il suo avvocato James Brannan. Le sculture 'LOVE' dell'artista, in cui la 'L' e una 'O' piegata sono appoggiate sopra alla 'V' e alla 'E', sono immediatamente riconoscibili ...

India - crolla cavalcavia in costruzione e uccide almeno 19 persone : "Sono stati schiacciati" Un cavalcavia in costruzione è crollato nella città santa Indiana di Varanasi, nello Stato settentrionale di Uttar Pradesh, in India. Il bilancio provvisorio è di 19 morti e almeno 30 feriti: "almeno quattro auto sono state schiacciate dai blocchi di cemento".