L' inchiesta sullo stadio si allarga | omissis e presunti finanziamenti illeciti

Perché l'inchiesta sullo Stadio della Roma adesso imbarazza il governo Lega-M5s : Era stato in qualche modo profetico ieri Salvini con i suoi al gruppo della Lega. Ora - ha ragionato secondo quanto riferiscono fonti parlamentari - siamo di fronte ad una luna di miele. Sta andando tutto bene, ma preparatevi che sicuramente arriveranno periodi meno positivi. Perciò serrate i ranghi, siete tutti sotto i riflettori. È arrivata una vicenda giudiziaria a scuotere il governo giallo-verde, il Movimento 5 stelle e ...

Roma - la sindaca Raggi un’ora in procura come testimone per l’inchiesta sullo stadio : E’ durata un’ora l’audizione della sindaca di Roma, Virginia Raggi, convocata come testimone nell’inchiesta sullo stadio che ha portato in carcere il costruttore, Luca Parnasi, e ai domiciliari l’ex presidente di Acea vicino al Movimento 5 Stelle, Luca Lanzalone. ...

“Perché l’inchiesta sullo stadio della Roma è peggio di Mafia Capitale” : "Mafia capitale aveva fatto emergere la disarticolazione delle funzioni pubbliche di una amministrazione". E ancora: "quello che emerge dall'inchiesta sullo stadio della Roma, invece, è ancora peggiore, perché pare proprio che stavolta sia tutta la città e il suo destino a essere stata consegnata nelle mani del malaffare". Paolo Berdini, ex assessore all’urbanistica della giunta capitolina ...

Si è dimesso da presidente di Acea Luca Lanzalone - ai domiciliari a seguito dell’inchiesta sullo stadio della Roma : Luca Lanzalone, avvocato genovese considerato molto vicino a Beppe Grillo e al Movimento 5 Stelle Romano, si è dimesso dalla presidenza di Acea, la società municipalizzata che si occupa di acqua, energia e ambiente a Roma. Lanzalone è una delle persone coinvolte The post Si è dimesso da presidente di Acea Luca Lanzalone, ai domiciliari a seguito dell’inchiesta sullo stadio della Roma appeared first on Il Post.

