L' Europa alla deriva le contraddizioni della politica europea sui migranti

Migranti - l'appello all'Europa : "Anteporre la vita delle persone alla politica" : “Arrivare a Valencia è stato inutile e disumano. Finché ci sarà un bisogno umanitario nel Mediterraneo, noi continueremo ad...

Milioni di uova contaminate dall'antibiotico Lasalocid - è allarme in Europa : Lo spavento ha ravvivato i ricordi dello scandalo del fipronil dello scorso anno, quando Milioni di uova contaminate con l'insetticida sono state distrutte in 45 paesi in tutto il mondo. Secondo un ...

allarme rosso sul diesel In 5 mesi -20% in Europa : La guerra al diesel tout court e un 'effetto calendario' , i giorni lavorativi in meno, hanno fatto sì che, a maggio, le vendite di auto in Europa siano state piuttosto fiacche: +0,6%, dato che porta ...

Pallanuoto : Recco sceglie il mito Rudic per tornare a vincere in Europa : 'Sono molto onorato di essere stato chiamato dalla Pro Recco, la società più titolata al mondo con una grande tradizione e un luminoso futuro davanti a sé - sottolinea il nuovo coach biancoceleste al ...

Ryanair lancia l'allarme : 'Ritardi e cancellazioni voli - in Europa l'estate sarà un disastro' : 'sarà la peggiore estate di sempre', parola di Ryanair. Secondo Kenny Jacobs, capo del marketing di Ryanair, 'in Europa si rischia un disastro per i problemi di controllo del traffico aereo: sarà la ...

Aquarius - l'Europa contro l'Italia : per i francesi è 'vomitevole' - Madrid pensa alla denuncia - Salvini : 'Grazie a noi in Europa si cambia' : Cinquecento dei 629 migranti soccorsi in mare dalla nave Aquarius, bloccata al largo a seguito del braccio di ferro tra Italia e Malta , saranno trasbordati su due navi italiane e condotti in Spagna. "...

Aquarius - l'Europa contro l'Italia : per i francesi la posizione è 'vomitevole' - Madrid pensa alla denuncia : Cinquecento dei 629 migranti soccorsi in mare dalla nave Aquarius, bloccata al largo a seguito del braccio di ferro tra Italia e Malta , saranno trasbordati su due navi italiane e condotti in Spagna. "...

Il paracadute in Europa : dalla Premier League 50 milioni per le retrocesse : La Premier League in testa anche per quanto riguarda il paracadute per la retrocessione. L'articolo Il paracadute in Europa: dalla Premier League 50 milioni per le retrocesse è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Consiglio a chi vuole rifare l'Europa. Tornate alla lezione dei padri fondatori : I protagonisti della politica estera italiana in questi settant'anni di democrazia rappresentativa non hanno mai avuto incertezze sulle alleanze internazionali e come orientare la bussola, pur ...

Pallanuoto : Pro Recco - il sogno Champions svanisce in finale. Olympiacos campione d'Europa : svanisce in finale il sogno della Pro Recco, battuta 9-7 dall'Olympiacos nella finale di Champions di Pallanuoto . A Genova la squadra campione d'Italia ha fallito l'assalto alla nona Champions della ...

Europarlamento : allineare il mercato dei capitali Ue alla sostenibilità : Tra le proposte anche il finanziamento degli investimenti pubblici necessari per la transizione verso un'economia sostenibile, l'incoraggiamento al divestment dalle energie non sostenibili e l' ...

L'Europa è stata inondata dalla cocaina. Un rapporto : L'Europa è stata inondata di cocaina nel 2016. Si stima che siano 2,3 milioni di europei, tra i 15 e i 34 anni, che la consumano: il 2 per cento di tutta la fascia d'età. Non solo è aumentata la quantità, con un incremento della produzione, ma ha anche "raggiunto il suo livello di purezza più alto del decennio", mantenendo i prezzi stabili. È quanto emerge dal rapporto ...

Pallanuoto : Pro Recco-Brescia è un derby per l'Europa : Finale a otto, per la prima volta, per aggiudicare la Champions League della Pallanuoto: le migliori squadre d'Europa, e presumibilmente del mondo,

Dazi - Trump alla May : “Riequilibrare il commercio con l’Europa” : Dazi, Trump alla May: “Riequilibrare il commercio con l’Europa” Dazi, Trump alla May: “Riequilibrare il commercio con l’Europa” Continua a leggere L'articolo Dazi, Trump alla May: “Riequilibrare il commercio con l’Europa” proviene da NewsGo.