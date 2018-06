Leonessa vs wrestler | il tiro alla fune è bestiale Chi avrà la meglio tra il felino e i

ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 giugno 2018) Lo zoo di San Antonio in Texas è divenuto il teatro di una strana sfida di. Iprofessionisti Ricochet, Fabian Aichner e la stella di SmackDown Killian Dain hanno sfidato unadi due anni e mezzo. Nonostante la stazza dei tre energumeni la giovaneha avuto facilmente la. Stremati per lo sforzo i tre prima di arrendersi hanno dovuto ammettere pubblicamente: “non si muove…”. Per chi avesse dei dubbi ancora una volta le leonesse hanno dato prova della straordinaria forza muscolare che riescono a sviluppare quando decidono di mantenere la presa. L'articolovs, il. Chilatra ile i tre energumeni? proviene da Il Fatto Quotidiano.