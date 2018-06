' Lei non sembra una parlamentare' | la denuncia di Emilia Sykes

Luigi Favoloso e la dedica a Nina Moric : «Se c'è una storia che non può finire - è la nostra». E Lei risponde così : Nella casa del Grande Fratello , Luigi Favoloso ne avrebbe combinate di tutti i colori. Un flirt platonico con Patrizia e un presunto bacio , mai confermato, con Mariana. Ma adesso l'ex gieffino ...

Belen massacrata a Balalaika. E Lei non la prende bene : Ahi, ahi, Belu! La prima puntata di 'Balalaika', il programma , che doveva essere, sui Mondiali in Russia, condotto da Ilary Blasi e Nicola Savino su Canale 5, non è stata un successo per Belen ...

MotoGP - GP Catalunya. Andrea Iannone - scintille in pista con ALeix Espargaró : Chi respira quotidianamente il mondo dei motori, sa che il primo avversario di un pilota è il tuo compagno di box. Arrivare davanti a chi guida la tua stessa moto è il primo metro di misura per valutare se il tuo lavoro sta andando ...

MotoGp – Iannone ci va giù pesante : “la nuova chicane è pericolosa! ALeix? Ecco cosa ha fatto - e sbraita pure…” : Andrea Iannone senza peli sulla lingua: il commento del pilota Suzuki sulla nuova chicane e sulla lite con Espargaro in pista durante le Fp2 del Gp di Catalunya Giornata positiva per Andrea Iannone al Montmelò. Il pilota italiano della Suzuki ha chiuso al secondo posto la seconda sessione di prove libere del Gp di Catalunya, alle spalle solo di Jorge Lorenzo. Il campione di Vasto è anche stato protagonista di una lite in pista col suo futuro ...

Melissa Satta - oh-oh. Sirenetta perfetta e super sexy a Ibiza - ma non da dietro. Sì - anche Lei : Conclusa la stagione a TikiTaka, la trasmissione sportiva condotta da Pierluigi Pardo dove è ospite fissa, per Melissa Satta è tempo di mare, sole e famiglia. La ex Velina mora, in vacanza a Ibiza con la sua famiglia, è una delle prime sirenette dell’estate 2018. Che Melissa abbia un fisico da urlo è evidente anche da vestita, quindi in bikini, ovviamente striminzito, tutta la sua bellezza è sotto la luce del sole (cocente). ...

NICOLÓ BRIGANTE E VIRGINIA STABLUM SI SONO LASCIATI/ Lei : "Non credo fosse pronto alla scelta" (Uomini e Donne) : Nicolò BRIGANTE e VIRGINIA STABLUM si SONO LASCIATI! Dopo due mesi insieme dopo Uomini e Donne, arriva l'annuncio su Instagram: "Non è scattato l'amore folle"(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 21:10:00 GMT)

Rose McGowan in difesa di Asia Argento : “E’ stata Lei a chiedermi di parlare al suo posto. Bourdain non avrebbe voluto vederla ferita così” : “E’ stata proprio Asia a chiedermi di parlare in sua vece“. Parole di Rose McGowan, amica di Asia Argento e tra le più note attrici ad aver accusato il produttore Harvey Weinstein. McGowan ha inviato una lettera ad alcuni giornalisti e al sito Buzzfeed, che l’ha pubblicata integralmente. Un lungo sfogo, nel quale l’attrice americana parla in difesa della sua amica Asia, attaccata ferocemente sui social dopo la morte ...

Amici17 Dopo la canzone Irama dedica la vittoria alla nonna : «Ho pensato a Lei tutta la sera» : ' Stasera mentre salivo sul palco ho pensato a mia nonna a cui ho dedicato una canzone, la mia vittoria la rivolgo a le i'. E' questa la splendida dedida d'amore che Irama ha fatto alla nonna s ...

Sposati da 46 anni - Lei muore 10 giorni dopo il marito : “Non sopportavano la separazione” : Amy Hardy, 92 anni, è morta dieci giorni dopo Arnold, l’uomo che aveva scelto come suo compagno di vita quarantasei anni fa. L’anziana viveva in una casa di cura diversa da quella del marito e i figli non le aveva dato la brutta notizia, ma lei sentiva che “qualcosa non andava”.Continua a leggere

Amici 17 - Maria De Filippi si commuove al ricordo della mamma : « Non c'è giorno in cui non pensi a Lei» : Le emozioni per la finale di Amici non sono solo per gli allievi della scuola, ma anche per la padrona di casa . Intervistata da Geppi Cucciari in un momento che doveva essere comico, la De Filippi ha ...

Elena Morali e Scintilla sono tornati insieme?/ Vacanza a Formentera per i due ex - Lei chiarisce : "Non è così" : Elena Morali e Scintilla sono tornati insieme? I due ex sono partiti insieme per una Vacanza a Formentera, ma la showgirl chiarisce che non è come sembra(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 18:20:00 GMT)

PAOLO BONOLIS E SONIA BRUGANELLI/ “Lei è social - ma a volte mi suscita un stic...” (Non è l'Arena) : PAOLO BONOLIS e SONIA BRUGANELLI: marito e moglie spesso al centro delle polemiche social per i loro scatti in cui ostentano ricchezza. Il conduttore Mediaset oggi ospite da Giletti.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 23:16:00 GMT)

Laura Boldrini - Salvini chiude i porti e Lei impazzisce : 'Vuole l'Italia di sua nonna' : Deve esserle venuto un colpo, quando ha saputo che il nuovo ministro dell'Interno, Matteo Salvini , aveva appena chiuso i porti italiani a una nave delle Ong con 629 migranti a bordo. E così, a Camere ...

Per conquistarla la inonda di fiori - 1800 rose in 24 ore. Lei : “Non ho ancora deciso” : Destinataria del corteggiamento è la 28enne Benedetta Ferraris, commerciante di Vercelli. La città si interroga sull'identità del misterioso spasimante che però lei dice di conoscere anche se preferisce non rivelare nulla: "L'ho chiamato per ringraziarlo ma non ho ancora deciso se uscire con lui"Continua a leggere