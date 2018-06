Lega | poltrone e veleni Scatta la ' secessione' interna

DIETRO LE QUINTE/ Fiducia al governo Conte - il gioco di poltrone spacca la Lega : Oggi il governo Conte va in aula al Senato per la Fiducia. Anche per il Salvimaio la partenza della legislatura è Legata a nomi, poltrone, equilibri, manuale Cencelli. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 06:00:00 GMT)governo Conte/ I patti e le mosse per sostituire una sinistra che non c'è più, di G. SapelliSPILLO/ Contrordine del Financial Times: il problema non siamo noi ma la Ue, di N. Berti

Rai - tutte le poltrone a Lega-M5S I nomi di Mentana e De Bortoli : Rimbalza il nome di Vincenzo Spadafora, stretto consigliere e braccio destro del neo ministro del Lavoro grillino: fatto fuori dal governo raccontano che Di Maio vorrebbe risarcirlo niente meno che con la poltrona di direttore generale della Rai... Segui su affaritaliani.it

GOVERNO CONTE - ULTIME NOTIZIE M5S-Lega/ Video - Salvini con Di Maio : Meloni - "mai chiesto poltrone" : GOVERNO CONTE, ULTIME NOTIZIE M5S-LEGA: ieri, 1 giugno 2018, il Giuramento al Quirinale da Sergio Mattarella, ecco la squadra dei ministri dell'esecutivo del cambiamento(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 17:46:00 GMT)

Dalla Rai fino a Cdp - per il governo Lega-M5S 350 poltrone in ballo : Lunedì scorso, mentre Borse e Btp crollavano e il Paese precipitava in una crisi istituzionale mai vista, gli unici che avevano da rallegrarsi erano i vertici della Cdp e di Mps. Per i due big finanziari controllati dallo Stato il tramonto del governo gialloverde, con l'arrivo di uno come Carlo Cottarelli, avrebbe significato conferma sicura. O meglio: per Monte dei Paschi lo scampato pericolo di licenziamento; per Cassa Depositi e Prestiti, i ...

Meloni : "Non abbiamo chiesto poltrone Astensione sul patto M5s-Lega" : Giorgia Meloni spiega in modo chiaro la sua linea sulle trattative di queste ore per la nascita di un eventuale governo M5s-Lega. La leader di Fratelli d'Italia ha fatto sapere che da parte di FdI non c'è stata alcuna richiesta di poltrone. "Non abbiamo mai chiesto poltrone in cambio dell"entrata nel governo. Ci asterremo sul voto di fiducia perchè manteniamo le nostre perplessità su questo esecutivo ma non vogliamo ostacolarne la nascita", ha ...

Accordo Lega-M5S sui ministeri Tria Tesoro - Savona Politiche Ue Fdi senza poltrone nel governo : Accordo sui ministeri più importanti del governo Lega-M5S. L'ultima riunione fiume alla Camera tra Salvini e Di Maio ha prodotto questo schema: all'Economia il professor Giovanni Tria, presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione e professore ordinario di economia politica all'università... Segui su affaritaliani.it

Lega-M5S - governo dei contenuti Sicurezza - tassazione e esteri Al centro non ci sono le poltrone : Il primo dato importante è proprio la centralità dei contenuti e dei temi. Non si tratta tanto di cucire un accordo in un contratto tra forze politiche opposte, come è stato detto in molti giornali, ma di selezionare all’interno dei due cartelli elettorali, avallati dal consenso Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio su twitter attacca il leader della Lega : "Salvini si è piegato a Berlusconi per le poltrone" : "Non è possibile nessun governo del cambiamento con Berlusconi e il centrodestra. Salvini ha cambiato idea e si è piegato a lui solo per le poltrone. Si torni subito al voto!". Così su twitter Luigi Di Maio che posta una schermata di un post Facebook di Matteo Salvini risalente al 16 luglio 2012, in cui il leader del Carroccio scriveva: "Nessun leghista è disposto a puntare ancora su un'alleanza con Berlusconi. No a ...

Doppio incarico - 155 i parlamentari con almeno due poltrone : la metà sono della Lega : Ben 155 parlamentari della diciottesima legislatura hanno il Doppio incarico: oltre alla poltrona della Camera o del Senato mantengono anche quella nei consigli o nelle giunte comunali. Più della metà sono della Lega.Continua a leggere