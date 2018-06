Lega boom... e si mangia il M5s Il Pd recupera - crolla Forza Italia Sondaggi : Salvini è ormai al 28 - 7% : I Sondaggi parlano chiaro: la Lega sta fagocitando a poco a poco il M5s, i cui voti di destra trasmigrano nella formazione politica di Matteo Salvini, mentre quelli di sinistra tornano all'ovile del Pd. Segui su affarItaliani.it

Elezioni comunali - risultati : boom centrodestra a guida Lega - M5S frena. Pd tiene Brescia - ma rischia Siena : Mentre proseguono gli scrutini per le Elezioni amministrative che si sono svolte ieri in 761 Comuni, tra i quali 20 capoluoghi di provincia, un dato emerge con chiarezza: il centrodestra a trazione leghista avanza ovunque mentre il M5S registra una generale frenata e a Roma perde i due municipi in cui si votava. Il Pd tiene Brescia ma rischia a Siena e perde Vicenza e Treviso che passano al centrodestra. Fatta eccezione per la Sicilia, la ...

Lega boom : 11 punti percentuale in più; M5S in calo : Se si tornasse al voto oggi, la posizione del M5S quale prima forza politica del Paese sarebbe decisamente insediata dalla Lega. A tre mesi dal voto dello scorso 4 marzo, in base all'ultimo sondaggio realizato da Ipsos per il Corriere della Sera, il Carroccio avrebbe guadagnato addirittura 11 punti percentuale passando dal 17,4 % registrato alla Camera, al 28,5 %. Il partito di Matteo Salvini per la prima volta insidia seriamente il M5S [VIDEO] ...

Sondaggi Elettorali Politici : Lega boom al 25 - 4%/ M5s non cala - Pd e Berlusconi in crisi : Sondaggi Politici Elettorali, intenzioni di voto: Lega boom al 25,4%, non cresce il M5s e perdono terreno Pd e Forza Italia. Ultime notizie e novità sul Governo Conte(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 16:49:00 GMT)

Casapound elegge un consigliere ad Aosta - boom della Lega Video : Le ultime elezioni regionali in Valle d'Aosta, nonostante l'affluenza alle urne fosse bassa circa il 65%, 8 punti di meno rispetto alle ultime, ha fornito elementi importanti sul clima politico che si respira in Italia. Salta subito all'occhio che tra gli eletti in consiglio regionale manca la rappresentanza di due partiti molto importanti, ovvero il Pd e Forza Italia anche Fratelli d'Italia. boom della Lega Forza Italia e Fratelli d'Italia ...

Sondaggi Elettorali Politici : boom Lega al 23%/ M5s in calo - Centrodestra supera il 40% : Sondaggi Politici Elettorali, le ultime intenzioni di voto: quanto dura il Governo Lega-M5s? Verso autunno 2018 per il 20% degli elettori, il contratto non convince(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 17:12:00 GMT)

In Val d'Aosta boom della Lega - Pd fuori dal Consiglio. Union valdotaine primo partito : Exploit della Lega alle elezioni regionali in Valle d'Aosta. Il partito di Matteo Salvini con il 17% conquista 7 seggi su 35 e torna in Consiglio regionale dopo 20 anni di assenza. Il Pd, fino a ora ...

Elezioni in Val d'Aosta : boom della Lega - crolla l'Union Valdotaine : Sette seggi alla Lega e sette all'Union Valdotaine ed esclusione dal Consiglio Valle di Centro destra e Pd. E' la proiezione, sulla base di 62.242 schede scrutinate su 67.162 votanti, elaborata dall'...

Elezioni Valle d'Aosta - boom della Lega che tallona l'Unione Valdotaine : Arrivano i primi risultati sulle Elezioni regionali in Valle d'Aosta , si è votato ieri, . Quando risulta scrutinato il 10,71% delle schede , 7.190, , l' Unione Valdotaine è al 19,04%, seguita a poca ...

Valle d'Aosta - boom della Lega M5S in forte calo - crollano FI-Fdi Male il Pd. Regionali - lo scrutinio : Elezioni Valle d'Aosta risultati. Fortissima avanzata della Lega di Matteo Salvini alle Regionali in Valle d'Aosta. A scrutinio in corso, primo partito con il 19,5% è l'Unione Valdotaine ma il Carroccio è in seconda posizione con il 17% circa Segui su affaritaliani.it

Valle d'Aosta culla giallo-verde Verso la prima alleanza regionale Lega boom - tremano Pd-FI. M5S... : Elezioni Valle d'Aosta. Domenica 20 maggio si tengono le elezioni in Valle d'Aosta e, anche se è la Regione più piccola d'Italia, potrebbero arrivare segnali molto importanti in vista della nascita del governo giallo-verde. Siccome la legge elettorale non prevede il premio di maggioranza... Segui su affaritaliani.it